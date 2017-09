A9: Haftbefehl mit 115 Euro abgewendet

Mann wurde seit zwei Jahren gesucht - Fahrt endete trotzdem nahe Bindlach wegen fehlender Versicherung - vor 1 Stunde

BINDLACH - Seit zwei Jahren per Haftbefehl gesucht, wurde ein 37-jähriger Pole jetzt auf der A9 bei Bindlach geschnappt. Den Haftbefehl konnte er zwar mit der Zahlung von 115 Euro abwenden, die Fahrt war für ihn aber dennoch beendet.

In der Freitagnacht hielten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahn an der Ausfahrt Bindlacher Berg einen älteren Daimler-Benz mit britischen Kennzeichen an. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Fahrers aus Polen wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin bereits seit zwei Jahren per Haftbefehl nach ihm sucht.

Der 37-Jährige hatte Glück, da der Haftbefehl mit der Zahlung von 115 Euro abgewendet werden konnte. so entkam er einer Einlieferung in die nächste Justizvollzugsanstalt. Die Fahrt endete aber trotzdem in Bindlach, da die Versicherung des britischen Pkws erloschen war. Der Mann wird wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

