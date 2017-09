Nahe Pegnitz krachte es am Montag auf der A9: Ein 38-jähriger Fahrer aus Fürth war mit seinem 15 Jahre alten Sohn in einem Sprinter samt Anhänger in Richtung Berlin unterwegs, als er mit leicht überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei prallte. Das Ergebnis: Viele Trümmer und ein Sachschaden von 65.000 Euro. © NEWS5 / Zeilmann