A9: Lastwagenreifen bis auf die Karkasse abgefahren

Polizei stoppte Sattelzug bei Himmelkron - Außerdem erhebliche Überschreitung der Lenkzeit - vor 1 Stunde

HIMMELKRON - Am Montagmittag endete die Fahrt eines türkischen Sattelzugs auf der Autobahn in Höhe Himmelkron. Polizeibeamte stellten nicht nur schwere Schäden am Fahrzeug fest, sondern auch erhebliche Überschreitungen bei der zulässigen Lenkzeit.

Beamte des Schwerlasttrupps der Verkehrspolizei Bayreuth stellten bei der Kontrolle des Brummis vor allem erhebliche Mängel an den Reifen fest. Diese waren total verschlissen, so dass die Karkasse bereits deutlich sichtbar war. Zudem stand die Ladung aus Metallteilen komplett ungesichert auf der Ladefläche.

Bei der Überprüfung der Lenkzeiten wurden zudem erhebliche Überschreitungen festgestellt. Erst nach Behebung der Mängel durfte der Sattelzug seine Fahrt in Richtung München fortsetzen.

Der34-jährige türkische Lkw-Fahrer musste vorher noch eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro bezahlen. Gegen die türkische Spedition wird ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.