A9 nahe Trockau: Mann stürzt von Brücke und stirbt

33-Jähriger wurde von einem Pkw erfasst - Zwei weitere Personen verletzt - vor 2 Stunden

TROCKAU - Mehrere Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag auf der Talbrücke der A9 bei Trockau (Landkreis Bayreuth) in Richtung Berlin ineinander gefahren. Ein Mann stürzte dabei über das Brückengeländer in die Tiefe und starb.

Die Fahrzeuge fuhren auf der Autobahnbrücke ineinander. © NEWS5 / Fricke



Die Fahrzeuge fuhren auf der Autobahnbrücke ineinander. Foto: NEWS5 / Fricke



Zunächst kollidierten auf der Talbrücke bei Trockau gegen 16.10 Uhr ein Mercedes und Lastwagen bei einem Auffahrunfall. Der 33-jährige Mercedes-Fahrer verließ daraufhin das beschädigte Fahrzeug. Ein herannahender Citroen übersah die Unfallstelle und näherte sich mit voller Geschwindigkeit. Dabei erfasste er wohl den Mann auf der Fahrbahn. Dieser stürzte über das Geländer der Talbrücke und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Kurze Zeit später übersah ein weiteres Fahrzeug die Unfallstelle: Ein Skoda konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen den stehenden Citroen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Fahrbahn war für eineinhalb Stunden komplett gesperrt, der Verkehr in Richtung Berlin staute sich auf mehreren Kilometern. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 70.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Der Artikel wurde um 19.47 Uhr aktualisiert.