Der Fahrer des Lastwagens war mit seinem Gefährt in Auerbach in Richtung Autobahn unterwegs, doch die erreichte er am Dienstag nicht mehr: Auf der Höhe der Poppenkapelle kam der Koloss von der Fahrbahn ab, rutschte über den aufgeweichten Fahrbahnrand und blieb mit ausgehebelter Achse in einem Graben liegen.