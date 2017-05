Abgebrannte Disco Rosenau: Schnapslager geplündert

Brand hatte für Katastrophenalarm in Bayreuth gesorgt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Das Areal der einstigen Diskothek Rosenau in Bayreuth liegt nach dem Großbrand in Schutt und Asche. Das hielt allerdings einige Personen am Samstag nicht davon ab, die Brandruine zu betreten. Nun fehlen mehrere Alkoholflaschen.

Nach dem Großbrand laufen die Ermittlungen zur Brandursache der Diskothek Rosenau in Bayreuth. Nun haben sich jedoch mehrere Personen unbefugt am Gelände zu Schaffen gemacht und Alkohol gestohlen. © NEWS5 / Fricke



Die Polizei schreibt in ihrem Bericht von etwa 20 Personen, die sich unbefugt auf das Areal der ehemaligen Diskothek Rosenau begeben haben sollen. Die Gruppe verschaffte sich über den Radweg Zugang zur Brandruine. Das Feuer hatte erst kürzlich einen Katastrophenalarm in Bayreuth ausgelöst. Die Täter plünderten dort in den Nachtstunden am Samstag mehrere Flaschen Alkohol. Da das Areal als Tatort versiegelt ist, ist das Betreten nicht erlaubt.

Die Polizei kontrollierte noch mehrere Menschen im Umfeld der einstigen Diskothek und stellte "verschiedene, angerußte Flaschen Alkohol sicher." Die weiteren Ermittlungen des Diebstahls übernimmt die Bayreuther Kriminalpolizei.

