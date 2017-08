Abgebrochen: Kirwabaum in Plech plötzlich ohne Spitze

Professioneller Baumkletterer rückte das Ärgernis wieder gerade - vor 49 Minuten

PLECHER - Kaum stand der Plecher Kirwabaum am Samstagnachmittag und die Aufräumarbeiten waren in Gange, brach die Spitze des Nadelbaums in etwa 20 Metern Höhe. Nach kurzer Beratung ließen die jungen Organisatoren einen professionellen Baumkletterer kommen.

Plötzlich war die Spitze des Kirchweihbaums in Plech weg. Ein professioneller Baumkletterer musste Hand anlegen. © Kerstin Götzke



Innerhalb kurzer Zeit kletterte er auf den Baum, den die Kirwaboum zuvor in liebevoller Arbeit geschnitzt und schweißtreibend aufgestellt hatten. Teile der abgeknickten Spitze sägte der Profi ab. Den Rest befestigte er wieder an Ort und Stelle.

Das Austanzen am Sonntagabend ist somit gesichert: Ab 18 Uhr drehen die Kirwapaare ihre Runden um den Baum auf der Suche nach dem neuen Oberkirwapaar. Am Samstag unterhalten noch die Steinachtaler im Festzelt.

Kerstin Götzke