Abi-Scherz am Pegnitzer Gymnasium: Spiele um Zeugnisse

Pädagogen klauen Zertifikate und Schüler müssen sie beim Abschlussscherz zurückerobern - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Nach acht Jahren Gymnasium reicht es erst einmal. Und die Schüler dürfen auch froh sein, zumindest diesen ersten Abschnitt hinter sich gebracht zu haben. Am Donnerstag feierten das die Pegnitzer Abiturienten mit ihrem Abischerz. Die gesamte Schule durfte sich dabei freuen. Denn die fünfte und sechste Schulstunde fielen aus.

Bei Spielen mussten die Pegnitzer Abiturienten versuchen, ihre geklauten Zeugnisse zurückzuholen. Unter anderem lieferten sich Schüler Jannek Gerstner und Lehrerin Tanja Schmitt ein Reaktionsspiel mit Pömpel. © Ralf Münch



Auf den T-Shirts der Abiturienten steht: "Swabirovski. Diamanten entstehen unter Druck." Und den Druck hatten die rund 100 Abschlussschüler in den vergangenen Wochen des Lernens zur Genüge. Man sieht an diesem Vormittag viele Schüler in der Turnhalle, die bemalt sind. Denn im Vorfeld wurde die Schule abgesperrt und umgestaltet. Jeder, der rein wollte – oder eher musste – sollte Eintritt bezahlen. Alternativ gab es eine Gesichtsverschönerung.

Elias Küffner und Tim Traudt moderierten den Abischerz in der Turnhalle, ganz elegant im Anzug. So wie man James Bond kennt. Und das Eingangsvideo stand den Filmen des Geheimagenten in Nichts nach. "Die Idee war, dass die Lehrer unsere Abizeugnisse geklaut haben, weil sie der Meinung waren, dass die Matheprüfung zu leicht war", sagt die Organisatorin Jenny Preiß. Das Video zeigt, wie vermummte Menschen mit den Zeugnissen durch das Gymnasium rennen und von zwei Schülerinnen erfolglos verfolgt werden. Dann liegt es an den Schülern, anhand von Herausforderungen, die auf der Bühne ausgetragen werden, diese Zeugnisse wieder zurück zu holen.

Es waren Minispiele, bei denen sich Schüler und Lehrer messen konnten. Es ging um Teamfähigkeit, Kraft, Reaktion, Schnelligkeit, Kreativität und Konzentration. Etwa beim Merken von Bildern, die in schneller Reihenfolge auf der Leinwand erschienen. Die Lehrkraft Eva-Maria Förster war gegen einen Schüler an der Reihe. Von 20 Bildern konnte sie sich mithilfe von Zurufen aus dem Publikum doch elf merken. Ihr Gegenüber machte es besser und konnte doch souverän alle 20 aufzählen — böse, wer Böses denkt und meint. Der denkt, dass vielleicht im Vorfeld das auswendig gelernt wurde.

Um das Videospielen ging es bei einer anderen Aktion: Jenny Preiß trat im Spiel Mario Kart gegen ihren Lehrer Müslüm Çap an. Allerdings versagte die Technik und es konnte keine Wertung abgegeben werden. Elias Küffner: "Okay. Das läuft nicht. War manchmal ja auch typisch für unseren Jahrgang."

Besser lief es bei der Lehrkraft Tanja Schmitt beim Reaktionsspiel gegen den Schüler Jannek Gerstner. Das Spiel ist schnell erklärt: Man setzte sich auf zwei Stühle gegenüber und spielte Schere, Stein, Papier. Der Gewinner durfte mit einem Pömpel den anderen vorsichtig auf den Kopf schlagen, während der Verlierer möglichst schnell einen Stahlhelm aufsetzen musste. Schmitt war die eindeutige Gewinnerin. Und selten hat man solch ein Funkeln in den Augen einer Lehrerin mit einer Saugglocke, natürlich unbenutzt, in der Hand gesehen.

Die Turnhalle des Pegnitzer Gymnasiums war zum Abischerz gut gefüllt. Bei verschiedenen Spielen mussten die Abiturienten versuchen, ihre geklauten Zeugnisse zurückzuholen. © Ralf Münch



Später stellt sich schließlich heraus, wer die Zeugnisse gestohlen hatte: Es war die Lehrerin Susanne Beil. Als sie auf der Bühne steht, sagt sie: "Findet ihr wirklich, dass ihr die euch verdient habt?", und fordert die Schüler unter anderem zum Seilziehen auf. Gegen die beiden Lehrkräfte Udo Somaruga und Matthias Ströckel traten die wohl kräftigsten Schüler Julian Haschke und Max-Anton Seiffert an. Und sie gewannen spektakulär.

Am Ende gab es die Zeugnisse zurück. Man kam zur Erkenntnis, dass man immer schön brav auf seine Zeugnisse aufpassen sollte und dass sich Lehrer und Schüler — bezogen auf die Leistung — gar nicht so sehr unterscheiden.

RALF MÜNCH