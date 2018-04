Abriss des "Zeiserla" in Betzenstein verschlingt viel Geld

Stadtrat Betzenstein verabschiedet den Haushalt 2018 — Schuldenstand wird sich deutlich erhöhen - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - "Wir sind auf einem guten Weg nach oben", sagte Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer in der Stadtratssitzung am Mittwoch angesichts des Haushaltsplans für das laufende Jahr 2018.

Das Lokal „Zeiserla“ steht noch so da wie beim Brand. Der Abriss ist beschlossene Sache. Auch das Nebengeäude des Brauereigasthofs Wagner muss weichen. Die Stadt muss dafür insgesamt 200 000 Euro aufwenden. Foto: Klaus Trenz



Rund 2,2 Millionen Euro sind in diesem Jahr für Investitionen veranschlagt. Möglich machten dies vor allem die Rücklagen und eine positive Entwicklung der Einkommensteuereinnahmen, so Meyer. Zumindest in diesem Jahr kann die Stadt noch auf eine Neuschuldenaufnahme verzichten.

Um die Investitionen zu stemmen, räumt man das angesparte Geld, das bei knapp über 1,5 Millionen lag. 300.000 Euro werden am Ende des Jahres noch übrig bleiben. Die Einnahmesituation mit über 1,4 Millionen Euro bei der Einkommensteuer hätte noch besser sein können, wenn die Schlüsselzuweisungen nicht um rund 125.000 Euro auf knapp 650.000 Euro gesunken wären. "Besonders schmerzt", so der Geschäftsleitende Beamte Roland Leuchner die Kreisumlage. Fast 890.000 Euro führt man an den Landkreis trotz Senkung der Kreisumlage um 5,5 Prozentpunkte ab. Damit sei man die einzige Gemeinde im Landkreis, deren Kreisumlage steigt, so Leuchner.

Ausgaben für die Schule

Einer der größten Brocken bei den Ausgaben ist der Abriss des abgebrannten Lokals "Zeiserla" und der Nebengebäude des ehemaligen Gasthofs Wagner. Unter dem Strich – nach Abzug der Förderung im Zuge der Dorferneuerung von höchstens 300.000 Euro – werden es laut Haushaltsansatz 200.000 Euro sein, die dafür aufgewendet werden müssen.

115.000 Euro sind für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Betzenstein vorgesehen. Zuschüsse dafür erwartet man erst im nächsten Jahr. Insgesamt kostet das neue Fahrzeug 350.000 Euro, wobei rund die Hälfte der Investition durch Zuschüsse gedeckt ist. Für Turnhalle und Schule gibt man 244.000 Euro aus, und die Abwasserbeseitigung schlägt mit 231.000 Euro zu Buche.

Vorsorglich hat Leuchner eine halbe Million Euro an Rückzahlungen im Zusammenhang mit der noch nicht endgültig beschlossenen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (Sabs) eingeplant. Das sei eine über den Daumen taxierte Ausgabe, weil noch nicht klar sei, inwieweit der Freistaat Bayern die Kommunen unterstützen werde, so Leuchner. Das Freibad wird auch in diesem Jahr ein Defizit schreiben. Man rechnet mit rund 90.000 Euro Minus.

Die Gewerbesteuereinnahmen im letzten Jahr beliefen sich auf etwa 720.000 Euro. Das ist mehr als das Dreifache des Haushaltsansatzes gewesen. Auch in diesem Jahr kalkuliert Leuchner "zurückhaltend" und bringt nur 260.000 Euro zum Haushaltsansatz. Der Verwaltungshaushalt wird sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändern. Man erwirtschaftete 645.000 Euro, die für die Schuldentilgung in Höhe von 292.000 Euro und für die Investitionen hergenommen werden.

Der Haushalt für 2018 wurde einstimmig und ohne Diskussion vom Stadtrat angenommen. Ebenso wie der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021. Dann stehen große Investitionen an. Zum einen wird dann der Neubau der Turnhalle beginnen, der in den kommenden beiden Jahren rund 2,7 Millionen Euro kosten wird. Zum anderen soll die Abwasserbeseitigung in Weidensees in Angriff genommen werden, die bis zum Jahr 2020 auf Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro geschätzt wird.

Der Schuldenstand der Stadt – der am Ende diese Jahres 2,06 Millionen Euro betragen soll, wird sich dann auf rund 4,2 Millionen Euro mehr als verdoppeln Ab 2021 sollen die Schulden dann wieder abgebaut werden.

KLAUS TRENZ