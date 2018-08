Abschied aus dem Auerbacher Rathaus

Langjährige Mitarbeiter werden bei einer Feierstunde geehrt - vor 2 Stunden

AUERBACH - Langjährige Mitarbeiter sind bei einer Feierstunde im Auerbacher Rathaus geehrt worden.

Dienstjubiläen, Ehrungen und eine Verabschiedung gab es im Auerbacher Rathaus: Bürgermeister Joachim Neuß (von links), Uwe Lindner, Michèle Schwarz, Stefanie Mohles, Werner Gradl, Elisabeth Ziebell, Personalratsvorsitzender Christian Lehner, Erich Eisenmann, Margit Ebner und Juliane Wilhelm. © Foto: Brigitte Grüner



Zwei Angestellte sind seit 40 Jahren im Rathaus beschäftigt. Eine davon, die langjährige Sekretärin des Bürgermeisters Lidwina Pfab, war erkrankt. Ein Jahr nach ihr fing Erich Eisenmann im Rathaus an; bei ihm wird auch der Grundwehrdienst angerechnet. Nach dem Besuch der Fachoberschule (Fos) Bayreuth und der Bundeswehr wurde er am 3. September 1979 für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst eingestellt. Seit 1984 ist Eisenmann in der Bauverwaltung tätig, 1987 wurde er verbeamtet.

Als Verwaltungsinspektor, der auch als Stellvertreter von Bauamtsleiterin Margit Ebner fungiert, kümmert er sich vor allem um die Erhebung von Beiträgen und Gebühren im Zusammenhang mit den Aufgaben des Bauamts. Die langjährige Erfahrung Eisenmanns bei Abrechnungen gebe der Stadt und den Bürgern Rechtssicherheit, so Bürgermeister Joachim Neuß.

Urkunde und Kuvert

Seit 25 Jahren ist Juliane Wilhelm bei der Stadt beschäftigt. Die gelernte Metzgereifachverkäuferin wurde am 1. Juli 1993 als Reinigungskraft in den Bädern angestellt. Seit Juli 1994 ist sie unbefristet als Reinigungskraft in den Schulen beschäftigt. Der Rathauschef dankte für die langjährige Treue mit Urkunde und Kuvert.

Stefanie Mohles begann am 1. September 2009 eine Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. Inzwischen hat sie sich erfolgreich zur Meisterin für Bäderbetriebe weitergebildet. Seit Anfang 2017 ist sie Betriebsleiterin von Hallen- und Freibad. Die Stadt freue sich, dass der eigene Nachwuchs bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, betonte Joachim Neuß.

In den Ruhestand wurde Elisabeth Ziebell verabschiedet. Als soziale Anlaufstelle fehle sie vielen Bürgern, betonte der Bürgermeister, der ihre stets positive Ausstrahlung hervorhob. Ziebell kam im März 1994 als Verwaltungsangestellte in das Einwohnermeldeamt und war seit Mitte 2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Mit Blumen für die Damen und einem Gutschein für Erich Eisenmann dankte der Vorsitzende des Personalrats, Christian Lehner. Hauptamtsleiter Uwe Lindner verabschiedete Elisabeth Ziebell namens der Belegschaft.

Im Anschluss erzählten die langjährigen Mitarbeiter einige Anekdoten aus ihrer Zeit in der Verwaltung.

bg