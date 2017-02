Abschied aus Frankreich fiel Pegnitzern schwer

Erlebnisreicher Besuch von 32 Gymnasiasten in Pringy — Brauch: Croissant direkt auf der Tischplatte - 23.02.2017 18:33 Uhr

PEGNITZ/PRINGY - Sieben ereignisreiche Tage erlebten 32 Schüler innen der Klassen 9a/b/c und der 8c/d des Gymnasiums Pegnitz, als sie zu Besuch an der Partnerschule, dem Collège La Salle in Pringy, waren. Die Freude bei der Ankunft war groß, als die deutschen Schülerinnen und Schüler aus dem Bus ausstiegen und ihre Partner wiedersahen.

Die deutsche Gruppe mit Direktorin, Mme. Lapauze, der französischen Organisatorin des Austausches, den Pegnitzer Begleitlehrern Olaf Huber und Anne Spiroch sowie Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern. © Foto: privat



Die deutsche Gruppe mit Direktorin, Mme. Lapauze, der französischen Organisatorin des Austausches, den Pegnitzer Begleitlehrern Olaf Huber und Anne Spiroch sowie Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern. Foto: Foto: privat



Die Gruppe wurde von den Lehrern Olaf Huber und Anne Spiroch begleitet. Diese wurde herzlich aufgenommen. Die Gastgeber setzten alles daran, den deutschen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich und dabei lehrreich zu gestalten. Studiendirektor Rudi Mense besuchte die Partnerschule ebenfalls.

Die deutschen Schüler erhielten Einblicke in eine französische Schule: Sie besuchten "original französische" sowie einige eigens für sie gehaltene Unterrichtsstunden. Zum allgemeinen Schulleben fielen den Pegnitzern schnell einige Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen System auf: So müssen die Franzosen die Zeit morgens vor dem Unterricht und in den Pausen im Schulhof verbringen. Dort warten sie, in einer Reihe angeordnet, darauf, bis sie von ihrem Lehrer abgeholt und ins Klassenzimmer geführt werden.

Auch essen die meisten Schüler mittags im "Restaurant scolaire", denn sie haben — außer mittwochs — immer auch Nachmittagsunterricht und kommen daher nicht vor 17 Uhr nach Hause. Danach müssen noch Hausaufgaben erledigt werden.

Bei ihrem Aufenthalt lernten die deutschen Jugendlichen die Region Auvergne-Rhône-Alpes kennen, in der Pringy im Kreis Hoch-Savoyen liegt. Beim Empfang der Pegnitzer Gruppe im Rathaus durch einige Gemeinderäte wurde ihnen die aufstrebende Gemeinde Pringy kurz vorgestellt und gemeinsam ein "Verre de l’amitié" ("ein Glas auf die Freundschaft") getrunken. Ausflüge führten nach Lyon und zum Skigebiet Le Grand Bornand oder in die Käserei von Thônes, wo der berühmte Reblochon produziert wird. Besonderen Eindruck hinterließ die Gedenkstätte des Cimetière de Morette, die an die Zeit der Résistance erinnert.

Am Wochenende erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in das Leben der französischen Familien, in denen sie untergebracht waren. Zwar ist die französische Lebensart nicht völlig anders als die deutsche, doch gewisse Unterschiede wurden schon deutlich: So wird bei manchen beim Frühstück — falls es überhaupt eines gibt — ein Stück Baguette oder Croissant ohne Teller direkt auf der Tischplatte mit Butter oder Marmelade bestrichen. Und danach in eine mit Kakao oder Milchkaffee gefüllte, "Bol" genannte, riesige Tasse ohne Henkel getaucht.

Außerdem sind in den Familien Mütter und Väter meist ganztägig berufstätig. Deshalb muss das Familienleben — nachdem allabendlich ja auch noch Hausaufgaben erledigt werden müssen — vorwiegend am Wochenende stattfinden. In dieses bezogen die Franzosen ihre deutschem Gäste nun ein, indem sie auch weitere Ausflüge mit ihm unternahmen.

Aufgrund dieser vielen neuen Eindrücke und positiven Erfahrungen fiel allen der Abschied nach einer Woche sichtlich sehr schwer.

nn