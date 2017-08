Abschied von Schulschwestern fällt schon ein wenig schwer

Nach 38 Jahren übernimmt Schwester Brigitte eine neue Aufgabe in ihrem Heimatland Österreich - vor 34 Minuten

AUERBACH - Eines weiß Schwester Brigitte Hintermaier schon jetzt: Die große Gemeinschaft in der Kongregation der Schulschwestern wird sie vermissen. Auf eine neue Herausforderung indes freut sich die Ordensfrau schon. Sr. Brigitte verlässt zum Monatsende die St. Johannes-Klinik und übernimmt im Oktober neue Aufgaben in Österreich.

Nach 38 Jahren Dienst im Auerbacher Krankenhaus verlässt Schwester Brigitte Hintermaier die Sankt Johannes-Klinik zum Monatesende. © Foto: Brigitte Grüner



Nach 38 Jahren Dienst im Auerbacher Krankenhaus verlässt Schwester Brigitte Hintermaier die Sankt Johannes-Klinik zum Monatesende. Foto: Foto: Brigitte Grüner



"Fast war ich geneigt, bei der jüngsten Passverlängerung die Staatsbürgerschaft ändern zu lassen und Deutsche zu werden", lacht die 64-Jährige. Sie stammt aus dem grenznahen Innviertel und lebt seit 1977 in Auerbach. Nun kehrt sie in ihr Heimatland zurück und wird künftig in Niederösterreich eingesetzt, wo die Schulschwestern eine neue Niederlassung eröffnen werden.

Zur neuen Aufgabe ist die beliebte Krankenschwester in einem Gespräch mit Provinzoberin Schwester Lucilla Hauser gekommen. "Ich freue mich darauf", sagt Schwester Brigitte. Auch wenn ihr der Abschied nicht leicht fällt.

Seit 1977 in Auerbach

Ihr ganzes bisheriges Ordensleben hat sie am Klosterweg verbracht. Durch einen Priester kam Schwester Brigitte als Elisabeth Hintermaier 1977 nach Auerbach. Im darauf folgenden Jahr wurde sie eingekleidet. Nach dem Noviziat legte sie 1980 die zeitliche und 1983 die ewige Profess ab. Die Österreicherin entstammt einem religiösen Elternhaus. Einer der drei Brüder wurde Priester. Ihre Ausbildung zur Diplomkrankenschwester hatte sie nach der Schulzeit in Salzburg absolviert, wo die junge Frau danach noch vier Jahre im Landeskrankenhaus beschäftigt war. Nach dem Noviziat wurde sie im Auerbacher Kreiskrankenhaus eingesetzt.

Unter sechs Chefärzten hat sie in den Jahren seit 1979 gearbeitet: Kurt Götz, Dumitru Tanasescu, Robert Kolpak, Karl Hilgarth, Roland Hofmann und Edmund Goß. Und auch die ihr übertragenen Aufgaben waren vielfältig. Als sie in Auerbach startete, machte sie noch zusätzliche Ausbildungen zur Anästhesie-Helferin und später zur Qualitätsmanagement-Beauftragten für soziale Bereiche. Eingesetzt wurde sie daher in der Chirurgie, auf der Geburtenstation, im Bereich der ambulanten Operationen und in der Endoskopie.

Zwischendurch oder wenn es weniger Operationen gab, half sie auf Station. Ab 2002 war Brigitte Hintermaier Provinzrätin und Oberin der Schwesterngemeinschaft der Klinik sowie bis 2011 zusätzlich stellvertretende Pflegedienstleiterin. Am nächsten Donnerstag, 31. August, ist der letzte Arbeitstag im Krankenhaus.

Die gute Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen und die familiäre Atmosphäre in der St.-Johannes-Klinik werden ihr in guter Erinnerung bleiben, sagt die Ordensfrau im NN-Gespräch. Ebenso unvergessen bleiben die Jahre des Umbaus mit den damit verbundenen Improvisationen. "Dabei hatten wir sogar viel Spaß", lacht sie. Manchmal habe man jeden Tag zu den Zimmern einen anderen Weg durch die Baustelle gehen müssen. Als das Personalwohnheim ab 2011 anderweitig genutzt wurde, zogen die Krankenschwestern in das Mutterhaus. In der schwarzen Ordenstracht geht Schwester Brigitte seitdem täglich zum nahe gelegenen Arbeitsplatz. Erst in der Klinik zieht sie die weiße Schwesterntracht an. "Das Private und das Berufliche möchte ich gerne trennen", sagt sie.

Seit 2011 ist die Ordensfrau Oberin im Haus St. Josef, in dem der Hort für Grund- und Mittelschüler und die Hausaufgabenbetreuung für die Realschüler untergebracht sind. Die Niederlassung mit vier Mitschwestern wird ihr fehlen. Besonders die Kapelle im Obergeschoss von St. Josef ist zu einem Lieblingsplatz von Schwester Brigitte geworden.

Das Gebiet am Semmering in Niederösterreich ist für sie eine ganz neue, fremde Gegend. Bislang drei Mal war sie zu Besuchen und vorbereitenden Gesprächen am neuen Wirkungsort. Trotz des Abschieds freut sie sich auf die neue Aufgabe, da sie auch weiterhin viel mit Menschen zu tun haben wird. Eine weitere Auerbacher Ordensfrau wird mit nach Österreich ziehen. Rund 600 Kilometer liegen zwischen altem und neuem Arbeitsplatz. Die Wahl eines Abschiedsgeschenkes der Kollegen war deshalb schnell klar: "Ich wünsche mir ein Navigationsgerät, damit ich zwischendurch mal wieder zurück nach Auerbach finde."

BRIGITTE GRÜNER