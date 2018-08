Absperrung in Waischenfeld sorgt für Unmut

WAISCHENFELD - Ärger gibt es in Waischenfeld wegen des Sperrbocks, den das staatliche Bauamt zur Komplettsperrung der Staatstraße zwischen Rabeneck und Doos im Zuge des Radwegebaus bereits an der neuen Wiesentbrücke aufgestellt hat. Vor allem Gastwirte in Rabeneck beklagten sich bei der Stadt darüber. Nun war der Sperrbock auch Thema der jüngsten Stadtratssitzung.

Der Sperrbock, den das staatliche Bauamt zur Komplettsperrung der Staatsstraße zwischen Rabeneck und Doos im Zuge des Radwegebaus an der neuen Wiesentbrücke aufgestellt hat, sorgt für Ärger. © Thomas Weichert



Wie Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) erklärte, hatte er Anregungen aus der Bevölkerung zum Anlass genommen, mehrere Mails an das staatliche Bauamt zu richten. Vor allem mit der Bitte, den Sperrbock auf Höhe des Rathauses zu versetzen, um den Besuchern, die in die Stadt einfahren möchten, ungehindert die Weiterfahrt zu ermöglichen.

Dies lehnte das Bauamt jedoch ab. Man verstehe zwar das Anliegen, jedoch sei es nicht dienlich, den Sperrbock in die Stadtmitte zu versetzten, da die alte Wiesentbrücke für den Lkw-Verkehr gesperrt sei. Ein Rangieren und Umdrehen mit einem Laster wäre am Marktplatz nicht möglich. Außerdem sei die Durchfahrtsbreite der alten Brücke zu gering und deren Kapazität stark begrenzt.

Pirkelmann teilte mit, dass die Ortschaft Köttweinsdorf bis Ende des Jahres an die Juragruppe angeschlossen werde. Auf die Haus- und Grundstücksbesitzer kommen dann Anschlussbeiträge in Höhe von 1,30 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und fünf Euro pro Quadratmeter Geschossfläche zu. Zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer.

Vom Amt für ländliche Entwicklung ist nun auch die Endabrechnung für die Flurneuordnung in Siegritzberg eingetroffen. Die Stadt kann sich über eine Auszahlung von rund 4400 Euro freuen.

Für den zweiten Bauabschnitt der Generalsanierung der Grundschule gingen die Ausschreibungen raus. Für den vorderen Teil der Sanierung des Grundschulgebäudes werden nach Schätzungen noch einmal Kosten in Höhe von rund 2,68 Millionen Euro anfallen.

Mit einem Schreiben an die Bayerische Mobilfunkzentrale wies Pirkelmann darauf hin, dass die Mobilfunkversorgung im Stadtgebiet im Gegensatz zu der neuesten Mobilfunkkarte immer noch ungenügend ist.

THOMAS WEICHERT