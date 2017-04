Abstecher in Pottensteins blutige Vergangenheit

Thomas Büttner bietet seit dieser Woche Scharfrichterführungen an — Allerhand wahre Gruselgeschichten - vor 46 Minuten

POTTENSTEIN - In der Felsenstadt gibt es eine neue Führung: Im Henkersgewand erzählt Thomas Büttner von der blutigen Geschichte Pottensteins. Bei der Premiere am Mittwoch gab es allerdings noch einige Extras, die künftig nicht geplant sind.

Gästeführer Thomas Büttner im Henkersgewand vor dem Hochgericht, wo früher zahlreiche Menschen gehängt wurden. © Luisa Degenhardt



Gästeführer Thomas Büttner im Henkersgewand vor dem Hochgericht, wo früher zahlreiche Menschen gehängt wurden. Foto: Luisa Degenhardt



Kurz vor der Premiere ist Thomas Büttner ein wenig aufgeregt. Die Nervosität ist aber schnell verflogen, als er zu sprechen beginnt. Unter den Teilnehmern sind Freunde von ihm sowie Interessierte, die im Internet auf die Führung gestoßen oder recht zufällig vor der Touristinfo in Pottenstein gelandet sind. Zum Beispiel Hans Dressel aus Velden. Einmal pro Woche geht er mit seinen beiden Freunden Rudolf Lendl aus Neuhaus und Werner Seibold wandern. Lendl ist der Wanderführer des Trios und hatte in der Zeitung von der Veranstaltung in Pottenstein gelesen.

Bilderstrecke zum Thema Vom Foltern und Töten: Das Scharfrichtermuseum in Pottenstein Das Scharfrichtermuseum in Pottenstein lehrt seinen Besuchern das Fürchten. Hier gibt es nicht nur Ausstellungen, sondern auch Geschichten. Zum Beispiel darüber, wie lang ein abgetrennter Kopf noch lebt.



Er hatte zwar gedacht, dass das Scharfrichtermuseum zur Führung geöffnet ist, doch der Besuch wird erst Bestandteil der kommenden Veranstaltungen sein.

Einen Stopp davor legt die Truppe trotzdem ein. Büttner pickt sich eine Teilnehmerin heraus, Antje Güllner aus Mistelgau. Sie ist mit ihrem Freund Florian Breu aus Schwandorf hier. Das junge Glück wird auf die Probe gestellt: Büttner fragt die 35-jährige Güllner, ob sie Breu treu gewesen ist. Ihre Hand liegt im Wahrheitsmund. Sie bejaht und hat nicht gelogen — die Hand bleibt dran. "Antje ist ein treues Weib", fasst Büttner zusammen.

Bilderstrecke zum Thema Köpfen und Hängen: Scharfrichterführung in Pottenstein Eine neue Führung beleuchtet Pottensteins dunkelstes Kapitel: Verkleidet als Scharfrichter erzählt Thomas Büttner allerhand über Henker und deren Aufgaben.



Auch Breu langt ohne zu Zögern in den Schlund — und besteht die Prüfung ebenfalls. Früher hätte ein Zaudern ausgereicht und der Henker hätte Folter einsetzen dürfen. Denn Untreue galt als schweres Verbrechen und wurde mit dem Tod bestraft. Das Paar macht Wikingerdarstellungen, beim Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein schlüpfen sie zum Beispiel in historische Gewänder. Deshalb war die düstere Führung für sie ein Glücksgriff. Passend zu den dunklen Themen hat sich der 49-jährige Büttner einen schwarzen Umhang übergeworfen und ein Seil samt Henkersknoten umgebunden — mit eingebauter Sicherung versteht sich, damit ihm nicht die Luft wegbleibt, wenn sich die Schlinge zuzieht.

Büttner wartet mit allerhand wahren Gruselgeschichten auf: Wo heute der Köppelplatz ist, wurden früher zahlreiche Menschen geköpft. Der Tod durch Köpfen war den angesehenen Menschen in der Bevölkerung vorbehalten. Weniger angesehene wurden gehängt. Immer im Blick hatte die Hinrichtungen der Burgvogt.

Medizinische Kenntnisse waren für einen Henker unverzichtbar, musste er seinem Opfer doch mit einem Schlag den Kopf abtrennen und durfte dieses bei der vorhergehenden Folter nicht sterben. Um sich ein kleines Zubrot zu verdienen, verkauften Scharfrichter Menschenfett und abgetrennte Gliedmaßen. "Das diente dem Aberglauben und zu Heilzwecken", so Büttner.

Der Weg führt weiter zum Hochgericht, wo die in der Gesellschaft unten Angesiedelten gehängt wurden. Übrig geblieben ist davon nichts weiter als steinerne Überreste im Quadrat. "Tod durch Erhängen war normalerweise eine schnelle Angelegenheit", so Büttner. Außer man starb nicht am Genickbruch, sondern erstickte. "Generell ist Hinrichten kein Spaß", sagt der Pottensteiner und sorgt damit für Lacher unter den Teilnehmern. Die Stationen Köppelplatz und Hochgericht werden bei künftigen Führungen nicht dabei sein, dafür eine Henkersmahlzeit.

Bier nicht trinkbar? Tod!

Der letzte, der in Pottenstein gehängt wurde, war übrigens ein Gößweinsteiner. Er hatte behauptet, dass das Pottensteiner Bier nicht trinkbar ist. "Grund genug ihn aufzuhängen."

Bei der Führung geht es auch ganz allgemein um die Stadtgeschichte: Um den verheerenden Brand im Jahr 1736, wie die Pottensteiner Esel zu ihrem Namen kamen, was das Hochwasser der Püttlach damit zu tun hat und das Rosenwunder der heiligen Elisabeth.

Nach der Premiere gibt es positive Rückmeldungen: "Sehr geil", sagt Antje Güllner. "Auf jeden Fall zum Weiterempfehlen", findet Breu. "Ich finds gut", meint Helmut Strobel aus Pegnitz. Und auch Hans Dressel ist begeistert. "Ich bin positiv überrascht, weil damit hab ich nie gerechnet. Wir wollten ja eigentlich nur wandern."

Infos gibt es im Tourismusbüro Pottenstein, Telefon (0 92 43)7 08 41, oder auf der Internetseite www.die-fraenkische-schweiz.com.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail