Abstiegssorge statt Aufstiegshoffnung

SV 08 Auerbach ist gegen tief gefallenen Vizemeister TV Münchberg Favorit — Paul Neuß wieder dabei - vor 7 Stunden

AUERBACH - Der SV 08 Auerbach trifft auf den Vizemeister der vergangenen Saison. Das klingt nach Top-Spiel, ist aber lediglich ein Ausflug des Tabellendritten zum Zwölften der Handball-Landesliga. Vor der Saison galt der TV Münchberg noch als Favorit, doch die Oberfranken mussten in häufig wechselnder Besetzung antreten und erlebten eine holprige Hinrunde.

Eine unüberwindbare Wand waren die Münchberger (in Grün) in dieser Saison bislang selten. Gegen die Auerbacher verloren die Oberfranken das Hinspiel mit 24:32. © Foto: Susanne Hess



Beinahe wären die Münchberger vor der Saison in die Bayernliga aufgestiegen, doch sie verloren in der Relegation. Für die Verantwortlichen des Vereins war jedoch schon bald klar, dass die laufende Runde sehr schwer wird. Ständig wechselnde Aufstellungen aufgrund verletzungs- und beruflich bedingter Ausfälle machten Trainer Christian Seiferth und seinem Team das Leben schwer. Zudem müssen sich die Oberfranken in fremden Hallen immer wieder mit ungewohnten, geharzten Spielgeräten auseinandersetzen.

Kurz vor dem Jahreswechsel zeichnete sich eine Wende zum Guten ab, als der TV zunächst in Rödental (26:35), gegen Ansbach (35:28) und in Roßtal (34:42) drei klare Siege am Stück einfahren konnte. Einen ersten kleinen Rückschlag mussten die Oberfranken hinnehmen, als sie im Heimspiel gegen die SG Regensburg nicht über ein Remis (36:36) hinaus kamen. Nun wurde es wieder schlimmer: Die folgenden drei Auswärtsspiele verloren die Münchberger allesamt — und rutschen auf den drittletzten Tabellenplatz ab.

Auch wenn die zählbare Auswirkung sich auf das Torverhältnis beschränkt: Die Oberfranken können durchaus Hoffnung aus den knappen Niederlagen ziehen. Vor allem die Partie am vergangenen Spieltag, als der TV mit einer Rumpftruppe und lediglich zwei Auswechselspielern beim Spitzenreiter TSV Rothenburg kurz vor einer Sensation stand, sich am Ende aber hauchdünn mit 23:24 geschlagen geben musste, dürfte bei den Grün-Schwarzen für Selbstvertrauen gesorgt haben.

Wie so oft konnte sich Christian Seiferth auf eine gut funktionierende Abwehr und seine immer wieder überragenden Torhüter Cenk Uzun und Lukas Hurt verlassen. Offensiv stützt sich das Team auf die erfahrenen Tschechen Vit Kalas im rechten und Jan Lad im linken Rückraum oder auf der Spielmacherposition.

98 Tore

Linkshänder Kalas, der in dieser Saison bei noch keinem Spiel gefehlt hat, erzielte bislang 96 Tore. 32 Treffer gelangen vom Sieben-Meter-Punkt (96/32), während Lad 49/2 Tore beitrug. Dass neben diesen beiden auch noch Allrounder Christoph Bär (44/11), Linksaußen Stefan Baumgärtel (48) und Kreisläufer Stefan Müller (43) immer wieder für Torgefahr sorgen, macht es gegnerischen Defensivreihen umso schwerer, sich auf die Offensive der Oberfranken einzustellen. Vor allem zuhause kann die Seiferth-Sieben ihr Potential deutlich besser ausschöpfen und so wird die Vorfreude auf das Spiel gegen Auerbach nach drei Auswärtspartien groß sein. „Münchberg steht zwar nach den drei Niederlagen etwas unter Druck, hat aber mit Kalas, Lad und Uzun sind erfahrene Spieler im Team, die für die entsprechende Ruhe sorgen werden“, glaubt Auerbachs Trainer Matthias Schnödt. Zumindest personell kann er auf fast den gleichen Kader zurückgreifen wie im Spiel gegen Erlangen-Bruck II am vergangenen Wochenende. Lediglich Volker Hackenberg kann aus beruflichen Gründen nicht dabei sein, dafür stößt Paul Neuß nach langer Pause wieder zur ersten Mannschaft.

Trotz der guten Ergebnisse aus den letzten Spiele ist für Schnödt klar: „Wir brauchen schon eine sehr gute und vor allem konzentrierte Leistung, um in diesem schwierigen Auswärtsspiel zu punkten.“

SV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Reger, Pankraz, Tannenberger, Bauer, Kolb, Bürger, Edtbauer, Kraus, Eckert, Herold, Neuß, Hofmann M., Hofmann A.

HARALD WEIDMANN