Abwasser: Bürger müssen mehr bezahlen

Kubikmeterpreis wird ab Oktober von 3,80 auf 4,20 Euro erhöht — Investitionen in Millionenhöhe stehen an - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Bürger müssen ab Oktober mehr für das Abwasser zahlen: Der Stadtrat entschied einstimmig, ab Oktober den Kubikmeterpreis für das Abwasser von 3,80 auf 4,20 Euro anzuheben.

Großbaustelle Nürnberger Straße. Im Zuge der Sanierung der Bundesstraße 2 werden auch die Kanäle erneuert. Eine Investition, die das Abwasserwerk der Stadt zu schultern hat. Für die offene Bauweise sind heuer noch rund 300.000 Euro erforderlich. © Klaus Trenz



CSU-Sprecher Manfred Vetterl machte zwar deutlich, dass er kein Freund von Gebührenerhöhungen sei. Die 40 Cent aber seien moderat, vor allem auch wenn man betrachte, was derzeit in der Nürnberger Straße an Kanalbaumaßnahmen laufe. "Und wir verlangen keine Verbesserungsbeiträge", fügte Vetterl noch hinzu.

Hans Hümmer (FWG) rüttelte ebensowenig am Vorschlag der Verwaltung, die Abwassergebühren zu erhöhen. Aber er rief das Thema Interkommunale Zusammenarbeit in Erinnerung und schrieb der Verwaltung mehr oder weniger ins Stammbuch, dieses zu forcieren. Hümmer brachte zum Beispiel einen gemeinsamen Bereitschaftsdienst mit Auerbach im Abwasserbereich ins Gespräch. "Das haben wir doch schon einmal angedacht", legte er nach. Es gelte auf der Basis von Konzepten die Kosten im Abwasserbereich näher zu betrachten.

Gespräche laufen

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) hörte die Botschaft sehr wohl und sagte, dass die Verwaltung schon dabei sei zu untersuchen, "was wir auf technischer Seite gemeinsam machen können." Gespräche würden laut Raab geführt.

Zur Vorgeschichte der Gebührenerhöhung: Das Städtische Abwasserwerk hatte den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband mit einer aktuellen Gebührenkalkulation beauftragt, die Ende Mai auf dem Tisch lag. Und diese kam in der Summe für den Zeitraum von 2013 bis Ende September 2017 auf eine Unterdeckung in Höhe von fast 520.000 Euro.

Grundsätzlich müssen laut Gesetzgeber Abwasser- und Wasserwerke kostendeckend arbeiten. Will heißen: Die Gebühren müssen so kalkuliert werden, dass keine roten Zahlen geschrieben werden. Mit den kalkulatorischen Kosten wie Zinsen und Abschreibungen hätte sich ein neuer Kubikmeterpreis von 3,97 Euro ergeben.

Doch es stehen laut Verwaltung noch weitere Ausgaben für das Abwasserwerk an. Um die teils ausgelaufene wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlagen zu erlangen, müsse laut Bürgermeister Raab mit Investitionen zwischen einer und zehn Millionen Euro gerechnet werden. Und in den Vorberatungen hätte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, diese Investitionen zumindest mit einem Mittelwert von fünf Millionen Euro in der neuen Gebühr zu berücksichtigen. Damit ergibt sich eine Abwassergebühr von 4,20 Euro pro Kubikmeter.

Und mit diesem Kubikmeterpreis wäre das Abwasserwerk der Stadt auf der sicheren Seite. "Damit könnte für die kommenden Jahre eine gewisse Rücklage geschaffen werden, aus der die Investitionen zu bewältigen wären", zitierte Raab aus der Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Stadtrats. Und, was die Pegnitzer Bürger auch interessieren wird: Mit dieser Gebührengestaltung könnte auf die Erhebung von Verbesserungsbeiträgen verzichtet werden. Raab wies aus Sicht der Verwaltung darauf hin, dass die bisherige Abwassergebühr von 3,80 Euro pro Kubikmeter acht Jahre lang stabil gewesen war.

Rein rechnerisch wird ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 140 Kubikmetern pro Jahr künftig 588 Euro statt bisher 532 Euro bezahlen, so die Verwaltung. Das wäre eine monatliche Mehrbelastung von 2,68 Euro. Ein Pflegeheim mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 2400 Kubikmetern würde künftig auf 10.080 Euro kommen, statt bisher 9120 Euro, eine Mehrbelastung von 46 Euro pro Monat.

