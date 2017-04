Am Dienstagnachmittag verlor ein Lkw-Fahrer in Auerbach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug rutsche auf den aufgeweichten Fahrbahnrand und kippte anschließend in den Straßengraben. Dort wurde die Achse des Anhängers regelrecht ausgehebelt. © NEWS5 / Zeilmann