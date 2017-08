Acht Jahre alten Golf GTD in Bayreuth gestohlen

Wagen mit einem Zeitwert von rund 12.000 Euro war vor einer Wohnung geparkt

BAYREUTH - Einen schwarzen VW Golf GTD mit den Kennzeichen „BT-TL 90“ entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Bindlach. Die Bayreuther Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Besitzer stellte am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr fest, dass sein Wagen verschwunden war und verständigte die Polizei. Er hatte den VW Golf gegen 17.30 Uhr am Abend zuvor in der Hirtenackerstraße vor seiner Wohnung geparkt. Das rund acht Jahre alte Auto hat einen Zeitwert von zirka 12.000 Euro. Auffällig ist eine Delle im hinteren rechten Bereich der Stoßstange.

Die Beamten fragen: Wer hat insbesondere in der Zeit von Mittwoch, etwa 17.30 Uhr, bis Donnerstag, gegen 6 Uhr, Wahrnehmungen in der Hirtenackerstraße gemacht? Wem sind dort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des schwarzen VW Golf GTD mit den Kennzeichen „BT-TL 90“ machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.

