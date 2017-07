Achterbahnfahrt ins Verderben: "Cabaret" im Theatersommer

Flair der 1920er Jahre weht über den Auerbacher Marktplatz - vor 1 Stunde

AUERBACH - Eine Achterbahnfahrt ins Verderben: Das Lebensgefühl im Berlin der späten 1920er Jahre, wie es in dem Musical "Cabaret" beschrieben wird. Der Fränkische Theatersommer brachte das Stück als bunte Revue mit nachdenklichen Tönen auf die Freilichtbühne am Auerbacher Marktplatz.

Mit "Cabaret" bringt die Fränkische Freilichtbühne das Lebensgefühl der 1920er Jahre auf den Auerbacher Marktplatz. © Hans von Draminski



Mit "Cabaret" bringt die Fränkische Freilichtbühne das Lebensgefühl der 1920er Jahre auf den Auerbacher Marktplatz. Foto: Hans von Draminski



Regisseur Jan Burdinski hält vorab ein Wort der Warnung für angebracht: "Erwarten Sie nicht den Film und warten Sie auch nicht auf Liza Minelli – wir haben das alles etwas anders gemacht."

Stimmt. Puristischer, geradliniger erzählt, ohne Hollywood-Glamour. Dafür mit Charakteren wie aus dem richtigen Leben, ohne Hochglanz-Politur, was sie greifbarer und glaubwürdiger macht.

Der "Kit Kat Klub" in der quirligen Hauptstadt der Weimarer Republik ist eben nicht das "Moulin Rouge", seine Tänzerinnen rekrutieren sich aus jungen Frauen, die von ihrer Lebensgier und der puren finanziellen Not auf die Bühne dieses billigen Stripschuppens getrieben werden. Und aus ein paar, die eigentlich für diesen Job schon ein paar Tage zu alt sind, aber weiter ihren Körper und ihre Seele verkaufen, weil sie irgendwann den Ausstieg verpasst haben.

Liebe abseits des Plans

In diese Halbwelt der verschwiegenen Boudoirs, in der schneller Sex mit den Mädels nach dem Auftritt fünf Reichsmark kostet, stolpert der amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw. Ein Sunnyboy, der sich in Europas damaligem Kulturzentrum Berlin Inspiration für sein nächstes Buch verspricht. Dass er sich in den Star des "Kit Kat Klub", die Engländerin Sally Bowles, verliebt, stand nicht auf dem Plan. Johannes Leichtmann verkörpert seinen US-Bohèmien mit unprätentiöser Lockerheit: Einer, der das Dasein leicht nimmt und die Frauen liebt.

Sally, die eigentlich mit dem schmierigen italienischen Conférencier Max (präsenter Womanizer: David Caravaggio) zusammen ist, wird von Stefanie Rüdell als zerrissene, beinahe manisch-depressive Frauenfigur angelegt. Karriere oder Familie, Mutterglück oder der Kick auf der Bühne? Rüdells Sally weiß das wohl selbst nicht so genau, sie lebt in den Tag hinein und wechselt Männer öfter als ihr hautenges Bustier.

Zu späte Liebe

Bis der grüblerische Ami Clifford kommt. Denn mit dem könnte es etwas Ernsthaftes werden. Am Ende ist es freilich die Politik, die allen rosigen Zukunftsvisionen ein brutales Ende setzt. Denn der Aufstieg des Nationalsozialismus vernichtet auch das private Glück der Protagonisten. Etwa jenes von Obsthändler Schultz. Lange hat er das verhärmte Fräulein Schneider, verwitwete Pensionswirtin, angebaggert. Als sie endlich ja sagt, ist die Halbwertszeit dieser Beziehung schon fast abgelaufen, denn Schultz ist Jude, die Schläger und Schergen warten schon auf ihn, seine Angebetete löst die Verlobung. Melanie Day und Paul Kühn geben dem traurigen Liebespaar viele Untertöne, viel Herzblut und ganz viel Melancholie mit – eine treffliche Kontrastfolie zum hochgespannten Liebes-Überschwang bei Sally und Clifford.

Bilderstrecke zum Thema Theater und nackte Haut: Cabaret in Auerbach Eine Achterbahnfahrt ins Verderben: Das Lebensgefühl im Berlin der späten 1920er Jahre, wie es in dem Musical „Cabaret“ beschrieben wird. Der Fränkische Theatersommer brachte das Stück als bunte Revue mit nachdenklichen Tönen auf die Freilichtbühne am Auerbacher Marktplatz.



Noch schwieriger ist der Umbruch, der von der Weimarer Republik in die blutige Nazi-Diktatur führen sollte, für das Fräulein Kost, das Julia Alsheimer mit Verve und Witz darstellt: Wenn die Tänzerin nicht gerade Matrosen abschleppt, turtelt sie mit dem hemdsärmelig krachledernen Herrn Ludwig (trügerisch gemütlich: Martin Rosenberg) – und dessen Lieblingsbuch ist Hitlers "Mein Kampf"…

So gleichen die erotischen Revuenummern, die das von der Musicalchoreografin Kathleen Bengs akribisch trainierte Tanzensemble mit Carina Poleschinski, Theresa Lichtenberg, Anna-Lena Häunke, Juli Griebau sowie Melanie Day und Julia Alsheimer serviert, wie Tänze auf dem Vulkan. Dass zur soliden Klavierbegleitung von Martin Steinlein anrührend, aber gewiss nicht auf Stadttheaterniveau gesungen wird, gehört bei dieser "Cabaret"-Fassung zum Konzept, denn sie zeigt die Schicksale hinter der glänzenden Fassade. Am Ende bleibt Nachdenklichkeit.

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail