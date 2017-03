Achtjähriger feiert ein goldenes Debüt

Paul Pfaffenberger aus Engelmannsreuth holt Titel bei bayerischer Meisterschaft im Karate - vor 1 Stunde

ENGELMANNSREUTH - Am Samstag fanden in Feldkirchen bei München die bayerischen KarateMeisterschaften statt. Einer, der Abräumer des Tages, heißt Paul Pfaffenberger und kommt aus Engelmannsreuth. Er brachte seinen Vater Peter fast zum Weinen: "Ich saß da auf den Zuschauerrängen und ich hatte tatsächlich eine Träne in den Augen, als ich sah, was er dort auf den Matten zeigt."

Paul Pfaffenberger nahm zum ersten Mal an den bayerischen Karate-Meisterschaften teil. Der achtjährige Wettkampf-Debütant brachte zwei Pokale und eine Medaille mit nach Engelmannsreuth. © Ralf Münch



Aufgeregt sei er schon gewesen, bei seinem ersten Wettkampf überhaupt. Auch wenn, wie Paul sagt, "das Herz nur mittel gepumpt hat". Gleich drei Preise hat er abgeräumt. Einmal im Kumite. Das ist ein Kampf mit Partnern. Zuerst muss einer den anderen angreifen, während der andere abwehrt. Dann geht es genau anders herum. Im K.o.-Verfahren stehen nach einiger Zeit am Ende dann nur noch zwei Karateka auf den Matten. Sein Titel schließlich: Bayerischer Meister. "Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich der Jüngste war und die Gegner teilweise einen Kopf größer als ich waren. Was ich aber nicht so gerne gewollt hätte, wäre es gewesen, wenn ich im Endkampf gegen meinen Kumpel Felix hätte kämpfen müssen", erzählt Paul. Bevor die Meisterschaften begannen, hatten die beiden im Bus seines Karatevereins noch Verstecken gespielt.

Im Kata (das sind festgelegte Bewegungsformen, die der Karateka zeigen muss) hat er im Einzel den zweiten Platz gemacht und mit der gesamten Mannschaft — die Sportler mussten diese Bewegungen synchron zeigen — auch. Gibt es bei den Wettkämpfen auch blaue Flecken? Nein. Zumindest normalerweise. Denn in dieser Wettkampfform werden Schläge oder Tritte nur angetäuscht und ein paar Zentimeter vor dem Einschlag abgebremst. Ab und zu kann es passieren, dass man im Eifer des Gefechts oder aus Unachtsamkeit einen erwischt. "Das ist eine Seltenheit. Aber wenn einer nicht abstoppt, dann gibt es Verletzungen", sagt der Vater von Paul.

Er weiß wovon er spricht, denn er selber war 1998 auch schon bayerischer Meister. Stolz ist er auf seinen Sohn. Er erzählt sein Erlebnis, als er auf der Tribüne in der Halle saß und jemand hinter ihm sagte, als Paul kämpfte: "Wer ist denn das, der da so schnell ist?" "Das ist meiner, habe ich gesagt."

Pauls Rezept für seinen Erfolg umschreibt er kurz und bündig. "Ich bin da ganz unbeschwert an die Sache heran gegangen. Ich hatte vorher keinen Plan. Was ich gemacht hätte, hatte ich erst dann entschieden, als der Gegner vor mir stand. Eben auch, wenn der älter und größer war."

Trainer lobt alle Schüler

Sein Talenttrainer heißt Henry Landeck und wohnt in Kulmbach. Er trainiert Karateka von denen er denkt, dass sie mit ihren Leistungen besonders hervor stechen: "Ich bin natürlich stolz auf Paul. Wenn jemand, der noch nie eine Meisterschaft mitgemacht hat, und dann gegen Gegner aus München, Augsburg oder Würzburg gewinnt, ist das natürlich eine Leistung. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Genauso, wie alle anderen meiner Schüler. Wir haben alle insgesamt sehr gut abgeschnitten."

Zur Belohnung, neben den Pokalen, wurden die Karateka von Landeck in die Pizzeria eingeladen. "Da konnte ich aber nichts mehr essen. Ich war so müde, dass ich dann am Tisch eingeschlafen bin", so Paul. Und das nächste Ziel? "Die Teilnahme zur süddeutschen Meisterschaft wäre schon etwas, das ich mir vorstellen könnte", sagt der Achtjährige. Und vielleicht klappt es ja dann auch mit der Pizza.

RALF MÜNCH