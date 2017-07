"Achtung, Video": Wenn Weidensees zum Filmset wird

In der Fränkischen Schweiz laufen die Dreharbeiten zu "Fünf Freunde im Tal der Dinosaurier" — Streifen kommt Ende Juli 2018 in die Kinos - vor 1 Stunde

WEIDENSEES - Vom eigenen Hof und Garten den direkten Blick aufs Filmset: Im kleinen Weidensees laufen zurzeit auf Privatgrundstücken die Dreharbeiten zum Kinofilm "Fünf Freunde 5". Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich dort umgeschaut und umgehört.

Auch im jüngsten Streifen der "Fünf Freunde" gehen Hund Timmy, Julian, Anne, George und Dick wieder auf Abenteuerreise, so wie in der Vorgängerfilmen. Unter anderem wird in Weidensees und Auerbach gedreht. © Robert Seeberg/dpa



Ein dreieckiges Straßenschild mit rotem Rand und Ausrufezeichen und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf zehn Stundenkilometer weisen am Ortseingang von Weidensees auf die dort laufenden Dreharbeiten hin. Große Lastwagen mit dem Aufdruck "Arri Rental" oder einem Schild "Licht" parken auf der Straße und machen die schmale Ortsdurchfahrt nur einspurig passierbar. Interessiert beobachtet ein Weidenseeser vom Gehweg aus das Geschehen. Ob er sich gestört fühlt? "Aber nein", winkt der freundliche Mann ab. "Das ist doch mal etwas Außergewöhnliches."

Sein Nachbar kann von seinem Garten direkt aufs Filmset schauen. Auch er ist fasziniert: "Das glaubt man gar nicht, was das für ein Aufwand ist mit einem Film", sagt er. "Achtung, Video", dringt eine Männerstimme herüber. "Der Ton läuft." Vier Kinder kauern hinter einem Busch und belauschen ein Gespräch. "Mich so zu blamieren", schimpft ein Mann. "Lass’ mich in Ruhe, sonst beißt dich der Hund", kommt als Antwort zurück.

Auch das fünfte Abenteuer des beliebten Kinderfilms "Fünf Freunde" in Anlehnung an den Literatur-Klassiker von Enid Blyton verspricht wieder spannend zu werden. Derzeit wird die Spannung auch dadurch hochgehalten, dass es von Constantin Film noch keine Informationen zu dem Streifen gibt, der Ende Juli 2018 in die Kinos kommt. Anfang August werde man an die Öffentlichkeit gehen, heißt es von dem Verleih aus München nur, und dann auch Medien die Gelegenheit zu Fotoaufnahmen und Gesprächen mit den neuen Kinderdarstellern geben.

Immerhin ist im Internet zu erfahren, dass sich das jüngste Abenteuer um ein geheimnisvolles Skelett eines Dinosauriers und angeblich gestohlene Aufzeichnungen darüber dreht. Gefilmt wird in der Region auch in Königstein und Auerbach, dort unter anderem in der "Höhle ohne Namen", wie Dieter Preu, Mitbegründer der Forschungsgruppe Höhle & Karst Franken berichtet. Über einen "Locationscout" sei der Kontakt mit der Produktionsfirma SamFilm GmbH aus München zustande gekommen, der Preu für die Szenen unter der Erde die namenlose Höhle empfahl.

Daniel Weidinger (links) und Nina Schaffer haben ihre Privatgrundstücke in Weidensees, auf denen auch das alte Kalkwerk steht, für den Dreh des Kinofilms „Fünf Freunde 5“ zur Verfügung gestellt. © Klaus Trenz



Ein Scout hat auch das weitläufige Anwesen von Daniel Weidinger und seiner Familie in Weidensees ausfindig gemacht. "Er hat bei meiner Schwester geklingelt und gefragt, ob sie hier mal drei Tage drehen dürften", berichtet Weidinger. "Wir haben nicht lange überlegt. Das sind alles sehr nette Menschen", erklärt der Weidenseeser, dem mit Frank Schaffer auch das benachbarte alte Kalkwerk gehört. "Und es ist ja auch interessant, das mal live mitzubekommen."

So schauen Weidinger und seine Frau mit Baby Marlena auf dem Arm den Filmaufnahmen zu, beobachten, wie sich Crew und Darsteller am Imbisswagen mit Kaffee und Rührei versorgen, und halten hier und da einen kurzen Plausch. In den Drehpausen wird Marlena zum heimlichen Star und die Kinderdarsteller wetteifern, wer das dreimonatige Mädchen als nächstes halten darf.

Wie ein Wanderzirkus

Unterstützung brauchen die fast 60 Filmleute so gut wie keine. "Die sind ziemlich autark", berichtet Weidingers Schwester Nina Schaffer. "Die sind wie so ein Wanderzirkus, sagen sie selber."Lediglich auf das Wasser und den Nachtstrom ihrer Gastgeber griffen sie zurück; alles andere – von Bierbänken über Pavillons bis zum Klowagen — haben sie mitgebracht.

