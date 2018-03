Adebar zurück in Auerbach

"Frühheimkehrer" sind schon mit dem Nestbau beschäftigt - vor 57 Minuten

AUERBACH - Seit etwa zwei Wochen sind sie wieder da, die Störche in Auerbach. Auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz passen, gilt Meister Adebar doch als ein beliebter Frühlingsbote.

Die Störche sind zurück in Auerbach. Foto: Karl-Heinz Schmid



Das Auerbacher Storchenpaar — Männchen und Weibchen bleiben gewöhnlich zusammen und erleben viele gemeinsame Brutzeiten — ist Mitte März eingetroffen und stärkt sich derzeit gerne auf der großen Wiese hinter der Neumühle. Auch Nistmaterial wird schon eifrig gesammelt.

Die Störche verbrachten ihren Winter früher meist in Afrika, heute oft in Spanien oder anderen südeuropäischen Ländern. In Auerbach brütet seit über 50 Jahren regelmäßig ein Weißstorchpaar.

Vor 30 Jahren, als für den Storch ein Artenhilfsprogramm gestartet wurde, war Adebar in Bayern vom Aussterben bedroht. Der Bestand sank auf nur noch 58 Storchenpaare. Seitdem ist seine Population kontinuierlich bis zuletzt auf knapp 500 bayerische Brutpaare gewachsen. Auch die Auerbacher hoffen, dass „ihre" Störche wieder Nachwuchs haben werden. Im vorigen Sommer haben von vier Küken drei Jungtiere überlebt.

