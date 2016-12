Ahorntal und Waischenfeld: Verwaltungsgemeinschaft nicht vom Tisch

WAISCHENFELD/AHORNTAL/BAYREUTH - So recht will er sich noch nicht damit abfinden, dass das mit einer Verwaltungsgemeinschaft (VG) der Stadt Waischenfeld und der Gemeinde Ahorntal vorerst nichts werden soll. Böte sie doch viele Vorteile für beide Kommunen, betont Dr. Stefan Freiberger von der Universität Bayreuth.

Unser Archivbild stammt von "Waischenfeld leuchtet". Vielleicht gibt es irgendwann ja doch eine Verwaltungsgemeinschaft mit Ahorntal. Foto: Weichert



Freiberger kommt vom Lehrstuhl für umweltgerechte Produktionstechnik und ist Mitglied der Fraunhofer Projektgruppe Prozessinnovation. Das klingt ziemlich theoretisch, hat aber mit ganz praktischen Aufgaben zu tun. So sind Freiberger und sein Team seit Monaten dabei, im Auftrag der Stadt Bayreuth zu prüfen, wie deren Verwaltung auf das Rathaus I und die neu erworbenen Räume in der Schlossgalerie verteilt werden können. „Damit hatten wir die Chance, alle 52 Amtsleiter und Referenten der Stadt kennenzulernen, und alle Prozesse in der Verwaltung zu analysieren“, berichtet Freiberger und erklärt, die Erkenntnisse seien auch auf andere und kleinere Kommunen übertragbar.

Bayreuths Erfahrungen nutzen

Weil die Ergebnisse sehr genau widerspiegelten, welche Abteilungen stark und welche eher weniger frequentiert würden. Wo es folglich wichtig sei, für die Bürger möglichst zentral einen Ansprechpartner sitzen zu haben. Das habe nichts damit zu tun, Beschäftigte als bedeutend oder nicht so bedeutend einzustufen, betont Freiberger. Es gehe vielmehr darum, Synergieeffekte zu nutzen und Mitarbeiter dort einzusetzen, wo es am Sinnvollsten sei. Dies könne etwa dazu führen, dass eine richtig gute Kraft, die auf ihrer aktuellen Planstelle kaum die Chance habe, weiter aufzusteigen, in einer anderen Funktion mit einer Beförderung rechnen könne. „Unsere Beratung hat nicht als Ziel, Leute zu entlassen, sondern sie zielgerichtet am richtigen Platz einzusetzen“, sagt Freiberger.

Dieses Modell könnte auch in Waischenfeld und im Ahorntal greifen, sagt Freiberger. Auch nach Gründung einer VG müsse es in beiden Orten ein eigenes Rathaus geben, in denen jene Sparten untergebracht werden, die ständig Publikumsverkehr haben, erläutert der Experte. In einem VG-Sitz – im Gespräch dafür war das ehemalige Raiffeisen-Gebäude in Waischenfeld – würden die Abteilungen einziehen, die eher im Hintergrund arbeiteten. Das spare mitunter auch Personal, wenn etwa eine Kämmerin in den Ruhestand gehe und der Kollege aus dem Ahorntal diese Geschäfte für beide übernehmen könnte. Und es spare auch Platz.

So blieben letztlich 50 Prozent in Waischenfeld und 50 Prozent im Ahorntal, führt Freiberger aus. Er hat nochmal beide Bürgermeister angeschrieben und sein Anliegen erneut vorgebracht. „Wir werden da jetzt nicht weiter tätig werden, nachdem die Ahorntaler sich zurückgezogen haben“, kommentierte Waischenfelds Bürgermeister Edmund Pirkelmann den Brief. Das stimme so zwar grundsätzlich, bestätigte sein Kollege Gerd Hofmann aus Kirchahorn. Aber: „Es grummelt schon nach wie vor unter der Oberfläche.“ Sprich: Das Thema stehe in der Bevölkerung durchaus noch auf der Tagesordnung.

Eine Prüfung des Machbaren sei das allemal wert, findet Freiberger. Zumal eine solches Gutachten beide Kommunen kaum etwas kosten würde: „Das wird aus dem Förderprogramm für kommunale Zusammenarbeit mit 85 Prozent bezuschusst.“ Und so bleibt er guter Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht mit dem Findungsprozess.

