Alarm verscheuchte Einbrecher an Bayreuther Supermarkt

Unbekannte hatten im Industriegebiet-Nord Bürofenster mit Gullydeckel eingeworfen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Über ein Bürofenster versuchten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag im Industriegebiet Bayreuth-Nord in einen Einkaufsmarkt einzusteigen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten machten sich die unbekannten Täter am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr bei dem Supermarkt in der Weiherstraße zu schaffen. Sie zertrümmerten offensichtlich mit einem Gullideckel ein vergittertes Bürofenster und lösten dabei Alarm aus. Ohne in das Gebäude zu gelangen, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die gescheiterten Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Zeugen, die am Sonntagmorgen, gegen 2.15 Uhr oder auch schon früher, im Bereich des Supermarktes in der Weiherstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

