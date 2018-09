Alexander findet Schätze vor der eigenen Haustür

Von der Johannes Evangelist Kirche bis hin zu den Maffeischächten - vor 31 Minuten

PEGNITZ - Und schon ist die Tour - leider - wieder zu Ende: Alexander Jungkunz übergibt an Jo Seuß. Der Chefredakteur hat viel gesehen und schwärmt von seiner Wanderzeit.

Die Reise vom Wanderreporter Alexander Jungkunz neigt sich dem Ende. © Alexander Jungkunz



Die Reise vom Wanderreporter Alexander Jungkunz neigt sich dem Ende. Foto: Alexander Jungkunz



Weit ist es ja nicht von Fürth, wo ich wohne, an die Grenze von Ober- und Mittelfranken und der Oberpfalz. Aber wir kommen selten in diese Richtung. Obwohl es sich lohnt: An den zwei Tagen hier entdeckte ich jede Menge Schätze, die für mich neu waren - und die einen Besuch lohnen.

Die Kirche Johannes Evangelist in Michelfeld zum Beispiel. Ein prächtiger Bau, den die Brüder Asam ausmalten. Luitpold Dietl führte mich durch dieses großartige Kleinod. Und weil es mittags in Kübeln schüttete, luden er und seine Frau mich ein - auf ein Käsebrot. Einfach nett!

Bilderstrecke zum Thema Hochlandrind und Sonnenblumen: Alexander macht sich auf nach Pegnitz Alexanders zweite Tour führt am Montag von Auerbach nach Pegnitz. Das Wetter ist nicht besonders - der Wanderreporter ließ sich davon aber nicht abhalten. Nachdem er beim Vogelschützer Bernhard Moos einiges lernte, stärkte er sich bei Zeitungslesern Emilie und Luitpold mit einer Brotzeit.



Imposant: die Maffeischächte in Auerbach. Kollege Michael Grüner, Leiter unserer Lokalredaktion in Pegnitz, leitet dort den Förderverein, der sich um den Erhalt der Industriegeschichte kümmert und dort Kultur präsentiert. Die ganze Gegend ist geprägt vom Bergbau: Ich übernachtete im Gasthof "Hohe Tanne" - früher eine Station von Deutschlands längster Seilbahn, die Erz von Auerbach nach Ranna brachte, dann ein Bahn-Haltepunkt.

Hier finden Sie unsere interaktive Karte mit der Route der NN-Wanderreporter

So war die 36. Etappe: Hier gibt es den Live-Blog zum Nachlesen

Pegnitz liegt am Fränkischen Gebirgsweg (www.fraenkischer-gebirgsweg.de).

aj