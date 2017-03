Alfons Schieder ist Oberfrankens neuer Polizeipräsident

Innenminister Herrmann lobt "enormes Fachwissen und ausgezeichnete Führungseigenschaften" des 50-Jährigen - vor 30 Minuten

BAYREUTH - Alfons Schieder, derzeit Polizeivizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, wird zum 1. April 2017 der neue Polizeipräsident des Polizeipräsidiums (PP) Oberfranken.

Die Polizei Oberfranken hat einen neuen Präsidenten. © NEWS5 / Goppelt



Die Polizei Oberfranken hat einen neuen Präsidenten. Foto: NEWS5 / Goppelt



Die Personalie hat die Bayerische Staatsregierung auf Vorschlag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) entschieden. Schieder tritt die Nachfolge von Polizeipräsident Reinhard Kunkel an, der Ende März in den Ruhestand gehen wird.

Für Herrmann ist der 50-Jährige eine Idealbesetzung: "Alfons Schieder ist ein exzellenter Polizeiführer und für das verantwortungsvolle Amt des oberfränkischen Polizeipräsidenten hervorragend geeignet", erklärte der Minister.

Die Ärmel hochkrempelt

Mit hohem persönlichen Engagement und der nötigen Umsicht habe Schieder auf verschiedensten Stationen bei der Bayerischen Polizei bislang alle Herausforderungen mit Bravour gemeistert, beispielsweise als Teilprojektleiter für die Einführung der neuen Polizeiuniform. Schieder sei ein Mann der Tat, der "auch mal die Ärmel hochkrempelt und selber mit anpackt". Herrmann sagte weiter, er schätze besonders Schieders enormes Fachwissen und seine ausgezeichneten Führungseigenschaften.

Für eine Million Bürger

"Das Polizeipräsidium Oberfranken ist mit Alfons Schieder an der Spitze in den besten Händen", betonte der Minister abschließend. Das Polizeipräsidium Oberfranken ist mit seinen rund 2700 Mitarbeitern für die Sicherheit von mehr als einer Million Bürger und eine Fläche von rund 7200 Quadratkilometern zuständig.

Alfons Schieder ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur 1985 hat er im Oktober desselben Jahres seine Ausbildung im gehobenen Polizeivollzugsdienst begonnen, die er 1988 erfolgreich abschlossen hat. Als Polizeikommissar arbeitete der Beamte sechs Jahre bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen (Bepo) in Nürnberg und Sulzbach-Rosenberg — seit 1992 als Polizeioberkommissar. Von März bis September 1994 wurde Schieder zum Lagezentrum im Staatsministerium des Inneren für Bau und Verkehr abgeordnet, um anschließend bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen in München und Sulzbach-Rosenberg tätig zu werden. Seit Juni 1995 ist Schieder Polizeihauptkommissar.

Von 1995 bis 96 leitete er die Polizeiinspektion (PI) Schweinfurt-Land im Rahmen einer Führungserprobung. Von 1996 bis 1997 wurde er zum Sachgebiet IC5 – Einsatz der Polizei – im Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr abgeordnet.

Von 1992 bis 96 bildete sich Schieder zudem nebenberuflich in einem Studium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zum Diplomjuristen weiter. Von 1997 bis 99 bereitete er sich auf den höheren Polizeivollzugsdienst vor und wurde in die Aufgaben der neuen Laufbahn an der Polizei-Führungsakademie in Münster eingeführt.

Aufstieg in den höheren Dienst

Die Aufstiegsprüfung für den höheren Polizeivollzugsdienst legte Schieder dann 1999 ab, anschließend arbeitete er als Kriminalrat bis 2000 im Sachgebiet IC5 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit im Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr.

Von 2000 bis 2004 leitete Schieder das Sachgebiet Einsatz und vertrat gleichzeitig den Leiter der Polizeidirektion Bamberg. Dem Sachgebiet E1 – Organisation und Dienstbetrieb – beim Polizeipräsidium Unterfranken stand Schieder von 2004 bis 2009 vor. Im Jahr 2007 wurde er zum Polizeidirektor ernannt.

Zurück bei der Bepo

Von 2010 bis 2011 leitete er das Sachgebiet Einsatz beim Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Im Januar 2012 wurde Schieder zum Leitenden Polizeidirektor ernannt und war ab da vier Jahre lang der Chef der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Seit März 2015 ist Alfons Schieder der Leiter der Stabsabteilung Einsatz, Aus- und Fortbildung sowie Einsatztechnik und seit Juli desselben Jahres außerdem der Ständige Vertreter des Polizeipräsidenten beim Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

nn