Alina Spieß und Pia Spieß sind die besten

Mittelschule Neukirchen/Königstein: Zwei Mädchen und ein Junge sind Spitzenreiter bei den Top-Noten - 21.07.2017 17:46 Uhr

KÖNIGSTEIN/NEUKIRCHEN - Bevor er nächste Woche selbst in den Ruhestand verabschiedet wird, hat Schulleiter Herbert Übelacker die 9. Klasse "ins Leben entlassen", wie er sagte.

Entlassfeier der Mittelschule: Bürgermeister Winfried Franz, Klassenleiterin Stefanie Löffler, die besten Schüler Alina Spieß, Pia Spieß und Matthias Winter und Schulleiter Herbert Übelacker (v.l.) stellen sich zum Erinnerungsfoto. Foto: F.: Kerstin Goetzke



"Eure Klassenlehrerin Stefanie Löffler hat euch das Geleit ins Berufsleben gegeben. Aber auch die anderen Lehrer sind mit euch durch Dick und Dünn gegangen", sagte er in seiner Ansprache. Besonders stolz zeigte er sich darüber, dass alle Schüler, die einen Ausbildungsplatz suchten, auch einen gefunden haben.

Von den 29 Mittelschülern haben 27 ihren Abschluss geschafft, ebenso wie drei externe Prüflinge. Die drei Besten waren Alina Spieß aus Kürmreuth, mit einem Schnitt von 1,2 sowie Pia Spieß aus Unterklausen bei Hirschbach (1,4) und der Kürmreuther Matthias Winter (1,6). Einen "guten" Schnitt hatten insgesamt 17 Schüler, acht legten den Quali "befriedigend" ab. Der Vergleich mit den Vorjahren zeige: Das Ergebnis sei sehr gut. Und: "Ihr seid nicht die einzige große Klasse." Deshalb sprach Übelacker seinen Dank an den ebenfalls scheidenden Lehrer Reinhold Aures aus, der sich für die 29 Schüler eingesetzt hatte und so Zusatzstunden für sie erhalten hat. So konnten die Schüler besser betreut werden.

Zu ihrer "starken Leistung" beglückwünschte der Neukirchner Bürgermeister Winfried Franz die Schüler. Die Gemeinden wollen sich weiterhin bemühen und die Rahmenbedingungen für einen Unterricht vor Ort erhalten. Das Schulhaus in Neukirchen werde nicht geschlossen, betonte Herbert Übelacker. Und auch die Grundschulen hätten Bestand.

Bei der Zeugnisvergabe strahlte die Klassenleiterin Stefanie Löffler mit ihren Schützlingen um die Wette. Freudig übergab sie jedem einen selbstgebastelten Doktorhut in Kleinformat, wie er von Abschlussfeiern aus Filmen bekannt ist. Darin befanden sich kleine Geschenke. Vor allem für die Klassenbesten brandete immer wieder Applaus samt Jubelrufen auf, als die Schüler sich wieder zu ihren Plätzen begaben.

Eine besondere Auszeichnung erhielten Alina Spieß und Pia Spieß, die weder verwand noch verschwägert sind. Erstere erhielt für ihren guten Schnitt eine Ehrung von Landrat Richard Reisinger. Und Pia Spieß einen Gutschein von Übelacker, weil sie nicht nur Sekretariatsaufgaben übernommen, sondern sich auch um die Busaufsicht gekümmert hat. Außerdem war die engagierte Schülerin Klassensprecherin und hat mit Paul Kellner die Abschlussrede gehalten: "Dass wir ab der siebten Klasse auf einmal so viele waren, war nicht immer einfach für uns", sagte Keller. Auf seinen Satz "die Lehrer haben uns eigentlich immer gut behandelt" folgte großes Gelächter der Zuhörer. Zum Abschluss wünschte er sich und seinen Kameraden, dass sich alle ihre Träume erfüllen und die gewachsenen Freundschaften erhalten bleiben.

Bis in die Nacht hatten die Schüler noch "lustige Sachen" vor, wie Pia Spieß sagte: Zwei Sketche und die Übergabe von personalisierten Geschenken für die Lehrer. Außerdem wollten sie Stefanie Löffler um Mitternacht zum Geburtstag gratulieren.

KERSTIN GOETZKE