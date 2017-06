Alle acht Jahre wurde in Pegnitz Straftäter hingerichtet

Historischer Streifzug durch die Rechtsgeschichte mit Heimatforscher Helmut Strobel

PEGNITZ - Wie sich die Zeiten ändern: Früher gab es sogar einen Galgen, heute nicht einmal mehr ein Amtsgericht. Stadtheimatpfleger Helmut Strobel jedenfalls konnte bei einem historischen Streifzug durch die Rechtsgeschichte viel Interessantes berichten.

Bis zum Jahr1948 fand sich das Pegnitzer Gefängnis in der Nachbarschaft des evangelischen Dekanats. Unser Bild vom Erweiterungsbau der Volksschule zeigt das Gebäude (unten) mit der Gefängnismauer. © Foto: KHK



Die einzige in ganz Oberfranken im Original erhaltene Fronfeste findet sich im Keller eines Wohnhauses in der Pegnitzer Schloßstraße. © Foto: Richard Reinl



"Vom Narrenhäuslein zum Amtsgerichtsgefängnis" hatte der Heimatforscher seinen Vortrag überschrieben, in dem er interessante Meldungen aus rund 14 000 Seiten der Pegnitzer Amtsblätter aus den Jahren 1881 bis 1943 zusammengefasst hat. Dazu gab es etwas oberfrankenweit Einmaliges zu sehen: den weitgehend im Original erhaltenen Haftraum in der markgräflichen Fronfeste, dem späteren Wohnhaus des einstigen Rektors Georg Hartmann in der Schloßstraße.

Ursprünglich befand sich die Fronfeste am westlichen Abhang des Friedhofs. Der Amts- und Gerichtsknecht hatte dort freie Wohnung. 1713 verfügte das Gebäude noch nicht über eine eigene Zelle für Gefangene. Deshalb wurden diese in der Wohnstube des Amtsknechts untergebracht. Wenn mehrere zugleich eingeliefert wurden, kamen sie in die Torhäuser. Erst 1717 wurden zwei kleine Hafträume eingebaut. Im Oktober 1791 wurde die neue Frohnfeste bezogen. Sie erfüllte ihre Bestimmung bis zur neuen Gerichtseinteilung von 1797.

Die "Verurteilungs-Härte" früherer Epochen hatte Strobel grob in drei Zeiträume eingeteilt. Richtig brutal waren die Strafen in der Markgrafenzeit bis etwa 1810, streng ging es im Königreich Bayern zu, ganz anders als in der TV-Serie vom königlich bayerischen Amtsgericht, humaner wurde die Gerichtsbarkeit erst mit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches. Vorher galten in unserem Bezirk noch das Oberpfälzer, das Bamberger und das Nürnberger Recht. Nur in zweiter Linie galt überall das preußische Landrecht.

Gefangene im Rathauskeller

Gefängnisse waren in Pegnitz in verschiedenen Gebäuden untergebracht. So gab es ein "Narrenhäusla" im Keller des alten Rathauses. 1724 wurde an dem Gebäude ein hölzerner Anbau mit Haftzelle errichtet, ehe 1838 der Haftraum in das Erdgeschoss verlegt wurde. Arrestzellen befanden sich später im ehemaligen Rentamtsgebäude, der heutigen Schuhorthopädie Rupprecht in der Rosengasse, und im Rückgebäude der Hauptstraße 48.

Im Jahr 1844 wurde das Gefängnisgebäude am Stadtgraben errichtet, dort, wo heute das Jugendcafé "Bartl" beheimatet ist. Im 16. Jahrhundert schon wurde Martin Unbehauen als Stadt- und Gerichtsknecht verpflichtet, der dafür bezahlt wurde, dass er Gefangenen beim Haftantritt und bei der Entlassung Stockhiebe verpassen musste.

Durchschnittlich alle acht Jahre wurden früher in Pegnitz Todesurteile verhängt. Vollstreckt wurden sie am Galgen, für dessen Bau Zimmerleute und Maurer per Los zwangsweise verpflichtet wurden. Der erste Galgen stand nahe der Zipserberg-Straße, wurde aber wegen der Nähe zur Weidmannsbach-Quelle bald auf das Grundstück südwestlich der jetzigen Norma verlegt. Es oblag dem Henker, die Leichname später zu verbrennen. Oftmals blieben sie aber auch zur Abschreckung längere Zeit hängen, in Gräfenberg einmal sogar zwei Jahre. Es wurden aber bei weitem nicht alle Verurteilten gerichtet. Junge, gesunde Männer wurden nicht selten vom Markgrafen als Galeerensträflinge verkauft.

Landesverweis für Ehebruch

Eine harte Strafe war auch der Landesverweis, ausgesprochen etwa gegen einen Zimmermann aus der Altenstadt wegen Ehebruchs, begangen mit einer Hirtentochter aus Horlach. Die Frau wurde eine Viertelstunde an den Pranger am Alten Rathaus gestellt und anschließend durch das obere, das Bayreuther Tor, hinaus gepeitscht, der Mann durch das untere, das Nürnberger Tor. Beide wurden des Landes verwiesen. Bei dieser Strafe wurden zudem die Ausweispapiere konfisziert, so dass die Verurteilten woanders auch kein Bleiberecht erwerben konnten. Schlichen sie sich dennoch in die Heimat zurück, wurde ihnen beim ersten Mal die Hand und beim zweiten Mal der Arm abgehackt. Wenn sie ein drittes Mal aufgegriffen wurden, wartete der Galgen.

Verurteilt wurden die Pegnitzer zuerst im Amtsgericht Pegnitz, manche aber auch in Bayreuth oder Bamberg. Die Strafen waren überall gleich streng. Eine Beleidigung wurde mit drei Mark Geldstrafe geahndet, was immerhin drei Tageslöhnen entsprach. Waren in einer Wohnung Streichhölzer für Kinder erreichbar gelagert, bedeutete das sofort einen Tag Haft. Auf den Diebstahl von Zeitungen standen fünf Wochen Haft und ein halbes Jahr Ehrverlust. Sehr häufig gestohlen wurden Früchte, Futter, Brot oder Federbetten, kaum gefragt waren dagegen Uhren und Schmuck, weil dies bei den häufigen Polizeikontrollen schnell aufgefallen wäre.

1890 wurden am Schlossberg 22 Obstbäume zerstört, sechs Monate Haft waren die Quittung. Das Zerstören eines Schaufensters bedeutete ein halbes Jahr verschärfte Haft bei Wasser und Brot sowie "hartem Lager".

Kindesmissbrauch war ein heikles Thema. Mitunter war von der Entlassung eines Lehrers oder Pfarrers die Rede, Gründe wurden aber nie angeführt. Sie waren Respektspersonen und wurden auch vor Gericht so behandelt. Wenn eine Schülerin eine solche Person beschuldigte, kam sie in die Besserungsanstalt, weil sie ja gelogen haben musste. Findelkinder waren die Ärmsten der Armen. Sie genossen kaum einen Schutz und wurden von klein auf zu schwerer Arbeit herangezogen oder missbraucht.

Als Ehrenstrafen gefürchtet waren das Tragen eines Strohkranzes bei der Trauung einer Braut mit einem unehelichen Kind, der Entzug des Kirchenstuhles oder des Bürgerrechtes sowie ein stilles Begräbnis. Trotz all dieser drastischen Strafen gab es lange den perfekten Mord, ein Frauengeheimnis, das regelrecht vererbt worden ist. Sieben Tollkirschen für ein Kind und 20 für einen Mann waren absolut tödlich. Das bis zum Jahr 1900 nicht nachweisbare Gift wurde in eine Holundersuppe gegeben und wirkte erst mit sechsstündiger Verzögerung.

Zweifelhafte Berühmtheit

Eine zweifelhafte Berühmtheit hat dabei Anna Margaretha Zwanziger, geborene Schönleben, erreicht, die, 1760 in Nürnberg als Wirtstochter geboren, 1807 eine Zeit lang in Pegnitz wohnte. Sie schlich sich als Dienstmädchen in wohlhabende Familien ein und versuchte die Ehefrau zu vergiften, um dann den Witwer zu heiraten. Zwei solche Morde konnten ihr nachgewiesen werden. Das Ergebnis: Sie wurde 1811 in Nürnberg öffentlich hingerichtet.

RICHARD REINL