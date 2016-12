Alle kennen den Schiedsrichter Horst Schmidt

Gruppe Pegnitzgrund ehrt ihr Urgestein aus Hersbruck - vor 3 Stunden

NEUHAUS/ENGELTHAL - Er ist einer der wohl bekanntesten Fußballschiedsrichter in der Region: Horst Schmidt aus Hersbruck. Die Ehrung des langjährigen Obmanns war der Höhepunkt bei der Weihnachtsfeier der Schiedsrichtergruppe Pegnitzgrund.

Die Schiedsrichtergruppe Pegnitzgrund ist stolz auf Horst Schmidt (Zweiter von rechts) und ehrte ihn für sein herausragendes Engagement. © Foto: Rösel



Die Schiedsrichtergruppe Pegnitzgrund ist stolz auf Horst Schmidt (Zweiter von rechts) und ehrte ihn für sein herausragendes Engagement. Foto: Foto: Rösel



In Engelthal konnte Vergnügungswart Klaus Ebner eine ganze Reihe von Ehrengästen aus dem Schiedsrichterwesen zur Weihnachtsfeier begrüßen. Obmann Stefan Stadelmann bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen und deren Partnern für ihren Einsatz. Ebenfalls lobte er die passiven Schiedsrichter, die immer noch die Sitzungen besuchten und so die Gruppe unterstützten. Positiv verlief der Neulingslehrgang am Jahresanfang mit 19 neuen Schiedsrichtern. Bei den Mitgliedern seines Ausschusses bedankte sich der Obmann mit einem Präsent.

Sorgen bereitet Gerhard Pech, Mitglied im Bezirksschiedsrichterausschuss, dass auf Schiedsrichter im Fernsehen „wegen kleinster Fehler gnadenlos eingedroschen“ wird. Er forderte die Sportgerichte auf, bei Gewalt gegen Referees endlich zu drastischen Strafen zu greifen. Positiv beurteilt er die Entwicklung in der Schiedsrichtergruppe Pegnitzgrund, in der die „Alten“ noch ihrer Verpflichtung nachkommen, die „Jungen“ zu betreuen, damit sie möglichst lange erhalten blieben.

Kaum zu beschreiben

Als Höhepunkt im Reigen der Ehrungen bezeichnete Stadelmann die von Ehrenobmann Horst Schmidt. Es sei kaum zu beschreiben, was dieser alles für die Schiedsrichtergruppe leistete. Ehrenobmann Roland Engl hielt die Laudatio auf seinen Kollegen, der mit 33 Jahren die Schiedsrichterprüfung ablegte und mehr als 35 Jahre im Schiedsrichterausschuss tätig war. Der Hersbrucker war Gruppen- und Kreisschiedsrichterobmann, Lehrwart und hatte oft mehrere Ämter gleichzeitig inne.

kr