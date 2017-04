Alle Könige mussten in Kirchenbirkig Thron räumen

Bei "Enzian"-Schützen gibt es nur neue Würdenträger — Zahlreiche Pokale bei Königsproklamation übergeben - vor 30 Minuten

KIRCHENBIRKIG - Die "Enzian"-Schützen haben vier neue Würdenträger. Im schmucken Vereinsheim wurden aber nicht nur die Könige proklamiert, sondern auch Pokale und Sachpreise in Hülle und Fülle verteilt.

Die Ehrung der vier neuen Würdenträger war der Höhepunkt der Königsproklamation im Vereinsheim der „Enzian“-Schützen in Kirchenbirkig. © Foto: Richard Reinl



Die Ehrung der vier neuen Würdenträger war der Höhepunkt der Königsproklamation im Vereinsheim der „Enzian“-Schützen in Kirchenbirkig. Foto: Foto: Richard Reinl



Wenn in den vergangenen Wochen in Kirchenbirkig das Telefon klingelte, hoben die Teilnehmer gespannt ab. Mussten sie doch damit rechnen, dass Christian Brütting vom Schützenverein am Apparat war, um eine Position unter den ersten Fünf beim Königsschießen zu verkünden.

So sollte gewährleistet werden, dass die besten Schützen bei der Preisverleihung auch anwesend sind. Mehr wurde aber noch nicht verraten, wurden doch die genauen Ergebnisse erst nach einer üppigen, von den neuen Königen gemeinsam finanzierten Brotzeit verkündet.

Interessant, dass aktuell keiner der letztjährigen Würdenträger unter den Besten der insgesamt 50 Teilnehmer vertreten war. So durfte bei der Jugend die amtierende Königin ihrer Nachfolgerin Celina Lodes gratulieren, die sich mit einem 466,7-Teiler an die Spitze geschossen hatte, vor Jasmin Hübner (582,2), Johannes Bauer (1154,3) und Florian Distler (1320,1).

Beim Wettkampf mit der Luftpistole musste Michael Lodes die Königskette an Tobias Wickles (119,4) weiterreichen. Auf den Plätzen rangierten Stefan Brütting (152,6) vor Alfred Pollet (204,2), Ronny Rude (313,0) und Jochen Neuner (344,8).

Bei den Königinnen mit Luftgewehr und Luftpistole zielte Anja Hübner (114,5) am besten, wozu Vorjahressiegerin Sabrina Hofmann herzlich gratulierte. "Wurstkönigin" wurde Vanessa Radl (185,8), auf den weiteren Plätzen landeten Monika Wohlfahrt (349,8) vor Theresa Eckert (367,6) und Beate Herlitz (373,6).

Als neuer Luftgewehr-König wurde Josef Eckert (110,3) nicht nur von seinem Vorgänger Hans Lodes gefeiert. Er hatte sich gegen Markus Schaffer (165,2), Michael Brütting (271,9), Hans Distler (297,2) und Rainer Wendel (431,0-Teiler) durchgesetzt.

All diese neuen Würdenträger der "Enzian"-Schützen werden im Herbst bei der Königseinholung ihren großen Auftritt haben. Dabei ziehen die Mitglieder in einem Festzug unter Begleitung der Blaskapelle zu allen Königen, wo sie jeweils fürstlich verköstigt werden. Das wird auf jeden Fall ein längerer Festtag, wohnen doch die Sieger heuer quer über das ganze Dorf verstreut. Vor der Königsproklamation hatten Schützenmeister Christian Brütting und Sportleiter Rainer Wohlfahrt jede Menge Pokale verliehen.

Hier die Gewinner: Sportleiter-Pokal: Theo Eckert (18,4-Teiler), Neuner-Pokal: Celina Lodes (133,4), Enzian-Pokal: Anja Hübner (47,3), Wölfel-Pokal: Helena Wölfel (48,1), Zitzmann-Pokal: Manuel Redel (57,7), Eckert-Pokal: Bernd Wohlfahrt (43,0), Brütting-Pokal: Vanessa Radl (55,8), Lodes-Pokal: Michael Wohlfahrt (90,7), Bauer-Pokal: Helena Neuner (85,1), Sens-Pokal: Hans Distler (114,9).

Den Damen-Pokal holte sich Vanessa Radl (112,2) vor Anja Hübner (460,0) und Celina Lodes (480,4). Den Jugend-Pokal sicherte sich Jasmin Hübner (156,2), gefolgt von Sebastian Rass (218,6) und Florian Distler (301,5).

Beim Pokal-Nachkauf belegte Hans Distler (43,1) den ersten Platz vor Bernd Wohlfahrt (66,2), Rainer Wohlfahrt (68,2), Thomas Wölfel (75,2) und Sebastian Rass (93,0).

Bei insgesamt 50 von einheimischen Firmen und Gönnern gestifteten Sachpreisen hatten Heinz Feulner (22,6-Teiler), Lisa Eckert (51,0) und Christine Eckert (55,4) als Erste freie Auswahl.

RICHARD REINL