Alles für den "schönsten Tag im Leben"

Nach dreieinhalb Jahren Pause Neuauflage der Hochzeitsmesse im Altenstädter Schloss - vor 10 Stunden

PEGNITZ - Nach dreieinhalb Jahren gibt es eine Neuauflage der Hochzeitsmesse. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, geht im Altenstädter Schloss alles rund um den Bund des Lebens und das Hochzeitsfest. 16 Aussteller präsentieren sich auf zwei Stockwerken. Dort ist auch Platz für zwei Modenschauen. Eintritt frei.

Nicht sattsehen konnten sich die Besucher bei der letzten Hochzeitsmesse, die vor drei Jahren stattgefunden hat. © Foto: Archiv/Ralf Münch



Angehende Eheleute finden dort alles für die Planung des wohl bedeutendsten Tags in ihrem Leben: vom Verlobungsring und dem Styling über die passende Hochzeitsmode und das Catering bis hin zur Dekoration und der perfekten Location. Eine breite Auswahl an Ausstellern bieten individuelle Beratung.

Als Höhepunkt der Hochzeitsmesse findet an beiden Ausstellungstagen eine Modenschau statt, bei der neben Brautkleidern auch Kinder- und Trachtenmode präsentiert wird: Am Samstag von 16.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 15.30 Uhr. Geöffnet ist die Messe am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Seit Herbst vergangenen Jahres sind federführend Lisa Neuss und Susanne Eckert mit der Organisation beschäftigt. "Es kam mir darauf an, dass wir gut abdecken, was bei einer Hochzeit geboten werden sollte", sagt Lisa Neuss "und ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt." Sie hofft jetzt auf guten Besuch, der auch früher zu verzeichnen war. Und findet das Altenstädter Schloss als idealen Veranstaltungsort, auch wenn es viel zu tüfteln gab, die Aussteller unterzubringen.

Mit dabei sein werden das Hochzeitshaus Bayern mit Hochzeitskleidern, Bella Figura mit Übergrößen, Pezzo D’oro wird bei Trachten- und Kindermode beraten, das Modehaus Pegnitz, die Goldschmieden Carola Förster und Theresa Abel werden Trauringe präsentieren. Beates Fingerfood zeigt variantenreiches Catering und für Fotografie sind Beate Kuchenreuther Fotografie, Foto Pastyrik und das Fotostudio Schnappschuss vor Ort. Trendraum macht Frisuren, das Studio Kosmetikum, das Studio VitaSoma Gesundheit und Schönheit, das Nagelstudio Paradise of Beauty kümmern sich um Make-Up und Co, Blütenzauber Pegnitz stellt Brautsträuße und Deko aus. Der Stempferhof präsentiert sich als Hochzeitslocation. nn