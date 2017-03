Alles größer beim Boulderverein Zugzwang in Auerbach

Halle wurde stark erweitert — 60 neue Mitglieder — Detlef Müller bleibt Vorsitzender — Slackline geplant - vor 1 Stunde

AUERBACH - Viel investiert hat der Boulderverein ZugZwang im vergangenen Jahr: Die Boulderhalle ist nun doppelt so groß wie vorher. Mit Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahl war das die richtige Entscheidung, betonte Vorsitzender Detlef Müller bei der Hauptversammlung beim "Mittler".

Immer mehr Kletterer nutzen die Boulder-Möglichkeiten im Untergeschoss der Helmut-Ott-Halle. Für sie soll eine Belüftungsanlage eingebaut werden — entweder 2017 oder im kommenden Jahr. Foto: Detlef Müller



Mit gerade mal 26 Personen wurde der Verein Ende 2013 aus der Taufe gehoben. Nach 22 Austritten und 60 Neuaufnahmen zählt "ZugZwang" inzwischen 218 Mitglieder, 168 davon nutzen die Boulderhalle mit einer Jahreskarte. Schon im Vorjahr wurde klar, dass die im Untergeschoss der Helmut-Ott-Halle zur Verfügung stehenden Boulderwände dem Ansturm nicht länger gewachsen sind. Mit Hilfe des städtischen Bauhofs wurde die Halle erweitert. Der erste Arbeitsdienst war Ende Januar, zum Kletterfestival Ende Mai wurde die Eröffnung gefeiert. Zu den zehn Arbeitsdiensten kamen durchschnittlich zehn Mitglieder, so Müller, der inklusive Planung rund 600 Stunden Arbeitszeit errechnet hat.

Die Vergrößerung der Boulderhalle machte nicht nur Arbeit, sondern kostete auch Geld. Alleine die speziellen Fallschutzmatten schlugen mit 8000 Euro zu Buche, sagte Kassier Patrick Lehner. Fast 5000 Euro kosteten die zusätzlich benötigten Griffe. "Wir haben dadurch auch Werte geschaffen", meinte Lehner.

Einnahmen verbuchte der Verein durch die Mitgliedsbeiträge, Jahreskarten, Spenden und Eintrittsgelder. Von den Einnahmen fließen jährlich zehn Prozent an die Stadt, da die Räumlichkeit dem Verein unentgeltlich überlassen wurde. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung werden seit Herbst 25 Euro für Hallendienste ausbezahlt. Die Gebühren für Jahreskarten erhöhten sich aus diesem Grund um 40 Euro für Familien und 20 Euro für Erwachsene. Holger Eckert, der die Bücher mit Michael Ziebell überprüft hatte, lobte die stets korrekte und nachvollziehbare Buchführung. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Dass die Mitglieder mit der Entwicklung und den Aktivitäten im Verein einverstanden sind, zeigte die anschließende Neuwahl. Für die nächsten drei Jahre wurde Vorsitzender Detlef Müller im Amt bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Christian Ziebell; er löste Bernhard Messer ab, der nicht mehr zur Verfügung stand. Der ebenfalls vorgeschlagene Severin Schnödt verzichtete im Hinblick auf eine mögliche Kampfabstimmung auf die Kandidatur. Patrick Lehner, der seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr in Auerbach hat, stellte sich nicht mehr als Kassier zur Verfügung. Seine Nachfolgerin wurde Sabine Baumann. Zum Schriftführer und damit zum Nachfolger von Martin Kohl wurde Anton Grund gewählt. Maximal fünf Beisitzer sind im Vorstand tätig. Es stellten sich Holger Baumann, Thomas Hoffmann, Severin Schnödt und Simon Wiesner zur Verfügung. Sie wurden einmütig gewählt. Die Kassenprüfung übernehmen weiterhin Holger Eckert und Michael Ziebell.

Für 2017 ist wieder eine Mitwirkung beim Kletterfestival Ende Mai angedacht. Außerdem wird Ausnahmekletterer Alex Megos aus Erlangen von seinen Touren berichten. Termin ist am Freitag, 26. Mai.

Dieses oder nächstes Jahr

Ein weiteres Projekt, das mittelfristig umgesetzt werden soll, ist der Einbau einer Lüftungsanlage in der Boulderhalle. Der Verein möchte zunächst einen Kostenvoranschlag einholen und dann entscheiden, ob die Maßnahme noch in 2017 oder erst im nächsten Jahr durchgeführt wird. In diesem Jahr sollen nach Möglichkeit ab und zu professionelle Schrauber in die Halle eingeladen werden, so der Vorsitzende. In Vorbereitung sei eine Erweiterung des Trainingsbereichs. Auch ein Pflastern des Außenbereichs soll angegangen werden. Auf einer Slackline möchte "ZugZwang" zusätzliche sportliche Betätigung ermöglichen.

Im vergangenen Jahr freute sich der Verein beim "Tag der offenen Tür" Ende Mai über großen Andrang. Im Zuge des Kletterfestivals fanden Kurse, Vorträge und Vorführungen in der Auerbacher Halle statt. "Es war die Hölle los", drückte sich der Vorsitzende aus. Beim Altstadtfest betreuten die Mitglieder die Kletterwand der Raiffeisenbank. Mit durchschnittlich fünf Teilnehmern war ein Training für junge Flüchtlinge besucht, das Sabine Baumann einmal pro Woche durchführte.

Seit November gibt es unter Leitung von Christian Ziebell ein Jugendtraining. Mit 15 Nachwuchsboulderern ging es los, inzwischen kommen rund 20 Interessierte. Ein vorweihnachtlicher Wettbewerb und viele Umschraubaktionen waren weitere Höhepunkte in 2016. Immer mehr Zuspruch findet die Boulderhalle auch bei den örtlichen und regionalen Schulen.

BRIGITTE GRÜNER