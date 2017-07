Allzeit bereit

Stadtrat befasst sich mit Situation der Bergwacht - vor 52 Minuten

POTTENSTEIN - Im Februar kommenden Jahres läuft der Mietvertrag der Bergwacht mit der Stadt aus. Seit etwa acht Jahren sind die Ehrenamtlichen im Mehrzweckhaus untergebracht. Um den Stadträten die Bedeutung Pottensteins als Standort der Bergrettungswache zu verdeutlichen, stellt deren Vorsitzender René Brendel in der nächsten Sitzung des Stadtrats im Sitzungssaal des Rathauses am Dienstag, 25. Juli, um 19.30 Uhr, die Einsatzsituation vor.

Bei ihrer Arbeit muss sich die Bergwacht stets durch unwegsames Gelände kämpfen. Unser Foto zeigt eine Übung der Hundestaffel des ASB zusammen mit der Pottensteiner Bergwacht bei der Teufelshöhle. © Archiv/Ralf Münch



Bei ihrer Arbeit muss sich die Bergwacht stets durch unwegsames Gelände kämpfen. Unser Foto zeigt eine Übung der Hundestaffel des ASB zusammen mit der Pottensteiner Bergwacht bei der Teufelshöhle. Foto: Archiv/Ralf Münch



"In den vergangenen fünf Jahren sind es definitiv mehr Einsätze geworden", sagt der Vorsitzende der Bergwacht Pottenstein, René Brendel im Gespräch mit den NN. Weil der Mietvertrag mit der Stadt bald zum ersten Mal ausläuft, will der 34-Jährige auf Einladung von Bürgermeister Stefan Frühbeißer im Stadtrat betonen, "wie wichtig der Standort ist". Die vermehrten Einsätze seiner Mannschaft führt Brendel, der seit 2013 Vorsitzender ist, darauf zurück, dass immer mehr Menschen Sport im Freien — Klettern, Wandern oder auch Radfahren — betreiben.

"Es gibt keine Überlegungen, den Standort zu schließen", stellt Brendel klar. Doch er will sich am kommenden Dienstag auch dagegen aussprechen, dass der Standort verlegt wird. "Das wollen wir nicht, weil wir von der infrastrukturellen und personellen Umgebung sehr zentral liegen." Aktuell hat die Bergwacht Pottenstein 47 Mitglieder. Die Zahl der Kräfte, die täglich im Einsatz fahren, liegt bei 14. Verteilt auf eine Mannschaft von etwa 20 Personen leistet die Bergwacht pro Jahr 18 000 ehrenamtliche Stunden — aufgeteilt zum Beispiel in Ausbildung, Bereitschaft und Sanitätsdienst.

Die Freiwilligen verzeichnen einen guten Zulauf. Die Jugendgruppe hat zwölf Mitglieder, die in den kommenden Jahren in den Ausbildungsstatus übergehen. "Mittelfristig haben wir da auch ausgesorgt", sagt Brendel. Doch er meint auch: "Aber man kann in so einem Ehrenamt, das immer stärker gebraucht wird, immer Nachwuchs brauchen."

Bei Sonne und Schnee

Denn der Vorsitzende der Pottensteiner Bergwacht vermutet, dass die Unfallzahlen im Outdoorbereich weiter steigen in den kommenden Jahren. Weil die Einsatzkräfte auf verschiedenste Situationen vorbereitet sein müssen, ist deren Ausbildung, die zwischen zwei und vier Jahre dauert, recht umfangreich: Sommer- wie Winterrettung werden trainiert, genauso wie Luftrettung und Notfallmedizin, speziell für unwegsames Gelände. Auch der Naturschutz — die Bergwacht hat den Auftrag den Naturschutz durchzusetzen und zu überwachen — gehört mit zur Ausbil-

dung.

Daneben stehen noch weitere Punkte auf der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates. Wie berichtet, wurde vor kurzem mit Reinhard Bauer ein neuer Ortssprecher für die ehemalige Gemeinde Kirchenbirkig gewählt. Die Räte befassen sich deshalb mit der Ergänzung der Anlagen zur Geschäftsordnung um den neu gewählten Ortssprecher. Ebenfalls wird die Jahresrechnung 2016 der Stadt Pottenstein bekannt gegeben.

Drei Bauleitplanungen stehen am kommenden Dienstagabend ebenfalls auf dem Programm: Die Behandlung von Bedenken und Anregungen sowie der Durchführungsvertrag und der Satzungsbeschluss für das "Gewerbegebiet Weidenhüll bei Leienfels — Nord", die 1. Änderung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Wannberg" und außerdem der vorhabensbezogene Bebauungsplan für den Ortsteil Prüllsbirkig. Auch Flurneuordnung und Dorferneuerung in Püttlach sowie die Verordnung über Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen vom 17. Dezember 2003 werden Thema sein.

Konkret geht es bei letzterem Punkt um eine dauerhafte Öffnung am 6. Januar, dem Tag der Ewigen Anbetung.

LUISA DEGENHARDT