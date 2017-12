Alpines Ave Maria: Liebeserklärung an die Berge

Trentiner Bergsteigerchor "Coro Lagolo" brachte die Stadtpfarrkirche in Betzenstein zum Klingen — Konzerterlös geht an "Helfer vor Ort" - vor 49 Minuten

BETZENSTEIN - Mit dem Konzert des Bergsteigerchors "Coro Lagolo" in der winterlich kalten Stadtpfarrkirche schwang sich die kleine Gemeinde Betzenstein von ihren 511 Meter über dem Meeresspiegel musikalisch auf die Höhe der erhabensten Gebirgskette Europas, der Dolomiten.

Ließ die Farben und Lichtspiele in den Dolomiten lebendig werden: Der „Coro Lagolo“. © Foto: Bernhard Niemczyk



Dass dieses monumentale Naturschauspiel "das schönste Bauwerk der Welt" ist, davon sind nicht nur Le Corbusier und Reinhold Messner überzeugt, sondern auch der Trentiner Chor Lagolo. Als traditioneller Bergsteigerchor ausschließlich mit Männerstimmen besetzt, entführten die Sänger aus der Ortschaft Calavino unter Leitung von Luca Martini in die ewige Welt der Berge. In einer Vielstimmigkeit und präzisen Dynamik intonierten die 19 Männer aller Altersstufen gut gelaunt und hoch konzentriert, wie sich das Leben zwischen Berg, Tal und Seen anfühlt.

Mit Stücken über die existentielle Härte der Scherenschleifer und Topfmacher früherer Zeiten und die Schicksale der am Berg Gestorbenen ließen die Sänger die düstere und schwere Seite erklingen. Ebenso stimmungsvoll und dynamisch wechselten sie zu den fröhlichen und andächtigen Melodien des alpinen Lebens. Mit ihren Geschichten über die Liebenden am See, der schönen Sonntags-Bäuerin "Bella Bimba" und den gleichzeitig erklingenden Kirchenglocken im Tal beschworen die wogenden Männerstimmen in Bass, Bariton und Tenor geradezu bildhaft die Gebirgsszenerie.

Inbegriff der Romantik

Zu echter Feierlichkeit führte Chorleiter Luca Martini seine Männer bei den traditionellen Melodien über das Naturschauspiel der Berge. Als sie die schillernden Farbfacetten und jahreszeitlichen Lichtspiele intonierten, war das alpine Ave Maria selbst im hügeligen Franken zu spüren. Humoristisch in Text und Ton gab sich die Gruppe in der voll besetzten Kirche in einer Vokalversion des Kärntner Schneewalzers. Auch der Klassiker der Bergsteigermusikliteratur "La Montanara" fehlte nicht. 1927 ursprünglich als musikalisches Aushängeschild zur Demokratisierung des Alpentourismus für den Trentiner Bergsteigerchor "Sosat" komponiert, entwickelte sich die volksliedhafte Melodie schnell zum Inbegriff der Gebirgsromantik.

Moderiert wurde der Abend von Italienkennerin Margitta Saller, die selbst viele Jahre südlich der Alpen gelebt hat. Im Rahmen einer italienischen Sommernacht in Betzenstein war die Idee für dieses Konzert geboren worden. Als Italienischlehrerin machte Saller Bekanntschaft mit der Auerbacher Veranstalterin Heidi Bachhuber, die dem Coro Lagolo seit mehr als 20 Jahren verbunden ist. Der "Charity Lady von Auerbach" gelang es, gemeinsam mit der Stadt Betzenstein, die Sänger und ihren Chorleiter aus dem Trentino nach Franken zu holen. Die Einnahmen des Benefizkonzertes kommen dem neuen Betzensteiner Netzwerk "Helfer vor Ort" zugute. "Wir brauchen in unserer Zeit mehr denn je die Begegnung zwischen den Nationen in Europa", ist Bürgermeister Claus Meyer (FW) überzeugt.

GISELA LEINBERGER