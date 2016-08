Als Fremde wollte sie unsichtbar werden

Veronika Kobert ist die Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz, früher hat sie selbst im Blauen Haus gewohnt

PEGNITZ - „Sorgen Sie einfach dafür, dass sich die Flüchtlinge hier wohl fühlen.“ Mit dieser Aufgabenstellung startete Veronika Kobert im April als Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz. Vor 15 Jahren war sie selbst noch fremd.

„Das Blaue Haus hat einen ganz komischen Geruch. Es riecht genau wie früher“, sagt Veronika Kobert. Als Spätaussiedlerin hat sie selbst von 2011 bis 2012 in der Unterkunft am Bahnhof gewohnt. © Foto: Marcel Staudt



In den Pfingstferien bot Veronika Kobert zusammen mit dem Jugendpfleger Wolfgang Kauper ein fünftägiges Ferienprogramm an. Die Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund lernten sich bei verschiedenen Spielen und Workshops kennen. Die zweite Vorsitzende des Unterstützerkreies Pegnitz e. V., Katrin Hauck (rechts neben Kobert), war auch dabei. Mit dem Verein arbeitet die Integrationsbeauftragte eng zusammen. © Foto: privat



Sie sah Pegnitz zum ersten Mal und weinte eine Woche lang. Diese Stadt, in der gefühlt jeder jeden schon immer kennt, war einfach zu transparent für die 19-jährige Kasachin. Und das Blaue Haus am Bahnhof, in dem zig Spätaussiedler wie sie untergebracht waren, zu klein. Plötzlich fremd an einem Ort, an dem es für die Bürger scheinbar nichts fremdes gibt. Als sie ihre Tränen getrocknet hatte, fasste sie einen Entschluss. Sie wird nicht auffallen. Sie wird einfach unsichtbar.

„Ich wollte so gut deutsch sprechen, dass niemand auf die Idee kommt, ich sei hier nicht geboren“, sagt Veronika Kobert. Seit sie weinend im Blauen Haus saß, sind 15 Jahre vergangen. Aus der 19-jährigen Kasachin ist die Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz geworden. Eine glücklich verheiratete Mutter mehrerer Kinder, mit blonden Locken, kühlen blauen Augen — und ganz Herzlichkeit in der Stimme, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Ist sie noch Kasachin? „Ich würde sagen, dass ich eine Mischung bin“, antwortet Kobert, „kasachisch, russisch und deutsch.“

Mit dem unsichtbar werden hat es nicht geklappt. Kobert hat in der alten Heimat Deutsch studiert, hier und da hört man noch heraus, dass sie nicht hier geboren ist. Aber als Teenagerin weiß man ja noch nicht, dass es schwer ist, auf irgendeinem Gebiet Perfektion zu erlangen, in einer fremden Sprache erst recht. „In diesem Alter muss man sich noch finden.“

Das hat Kobert, dafür musste sie aber erst einmal raus aus dem Blauen Haus. Nach circa einem Jahr zieht sie aus. Sie gründet zusammen mit anderen jungen Zuwanderern aus den ehemaligen UdSSR-Ländern den Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland, JunOst.

Auch vor Ort nimmt sie die Integration selbst in die Hand und ruft einen Jugendtreff für ihre Landsleute ins Leben. Trotzdem fühlt sie sich in Pegnitz nicht wohl, die Nähe der Menschen zueinander bleibt unangenehm.

Halligalli in München

Nach etwa sechs Monaten in der eigenen Wohnung wechselt sie mit ihrem späteren Mann — er war ebenfalls als Spätaussiedler im Blauen Haus untergebracht — in eine Stadt, die ihr als junge Erwachsene mehr zusagt: München. „In dem Alter ist es super dort. Es ist viel los, viel Halligalli.“ Kobert studiert in der Landeshauptstadt Theaterwissenschaften, die zwei Kinder kommen zur Welt — das Leben in der Großstadt passt nicht mehr. Kobert will näher bei ihren Eltern sein, die in Pegnitz blieben. 2012 geht es zurück.

Auf einmal beginnt Kobert zu lieben, was sie früher gehasst hat. Sie fühlt sich in Pegnitz als Teil der Gemeinschaft. Dass jeder jeden kennt ist plötzlich kein Nachteil mehr. „Der Zusammenhalt hier ist gigantisch. Es gibt immer jemanden, der helfen oder einen Rat geben kann“, sagt Kobert.

Von 2012 bis 2014 arbeitet sie als Bundesgeschäftsführerin von JunOst, betreut Jugendclubs in ganz Deutschland, plant deren Projekte und kümmert sich um die Finanzierung. Dafür pendelt Kobert zwei Mal pro Woche nach München. Gleichzeitig wird sie beim Projekt der evangelischen Kirche „Zuhause in Pegnitz“ aktiv. Kurz: „Ich dachte, ich bin ein Vollprofi in Sachen Integration.“

2014 wird die Pendelei nach München zu viel, Kobert bleibt JunOst aber als Ehrenamtliche treu. In der Kleinstadt kann sie wenig mit ihrem Uni-Abschluss in Theaterwissenschaften anfangen. Sie blickt sich nach Alternativen um, 2015 scheint sie eine gefunden zu haben: Kobert versucht über Weiterbildungen im Veranstaltungsmanagement Fuß zu fassen, dass die Flüchtlingswelle mittlerweile das beschauliche Pegnitz erreicht hat, bekommt sie nur am Rande mit. „Auf der Straße habe ich viele Flüchtlinge gesehen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie viele es sind oder wo sie untergebracht sind.“

Zweifel wegen Köln

Das weiß dafür der hiesige Dekan Gerhard Schoenauer, auch Kobert und ihr ehrenamtliches Engagement sind ihm bekannt, schließlich bekam sie 2013 den Verdienstorden der Bundesrepublik. Im November vergangenen Jahres ruft er sie an. „Herr Schoenauer meinte, es sei eine Stelle in Planung, die von der evangelischen Kirche, der örtlichen Wirtschaft und der Stadt finanziert werden soll“, erinnert sich Kobert, „Aufgabe würde sein, sich um die Flüchtlinge zu kümmern.“ Schoenauer fragt, ob sie Interesse hat. Als Vollprofi in Sachen Integration hat sie das natürlich.

Kobert befasst sich nun mehr mit der Flüchtlingskrise. Sie lernt, dass in der ehemaligen Druckerei und im Blauen Haus am Bahnhof viele Menschen aus dem arabischen und afrikanischen Raum untergebracht sind — so wie die Spätaussiedler damals. Doch durch die Berichterstattung in den Medien kommen ihr Zweifel, ob sie sich tatsächlich um diese Menschen kümmern möchte. Nach den sexuellen Übergriffen in Köln während dem Jahreswechsel möchte ihr Mann, dass sie bei Schoenauer absagt. Nun ist die Transparenz der Kleinstadt Koberts bestes Argument. „Ich habe ihm gesagt: Wenn von den Flüchtlingen hier eine Gefahr ausgehen würde, hätte sich das doch längst herumgesprochen.“ Die Ehefrau setzt sich durch, Schoenauer meldet sich wieder, seit April ist Kobert die Integrationsbeauftragte der Stadt Pegnitz.

Der Vollprofi merkt schnell, dass er nun ein Anfänger ist. Zu den Spätaussiedlern hatte Kobert durch die gemeinsame Muttersprache einen Zugang, diesen Eisbrecher hat sie nicht mehr zu Verfügung. „Da habe ich mich an meine eigene Zeit im Blauen Haus erinnert. Ich wollte immer dort weg, also war es das Ziel, einen Ort zu finden, an dem sich die Flüchtlinge aus beiden Unterkünften treffen und aus ihnen eine Gruppe wird.“

Die Wahl fiel auf das Jugendcafé Bartl, immer mittwochs kommen hier Geflüchtete aus über zehn Ländern zusammen. Oft sind es über 20 junge Erwachsene. Ausgefallen ist der Treff, seitdem er am 6. April zum ersten Mal stattfand, noch nie. Über eine WhatsApp-Gruppe bleibt Kobert mit ihren Schützlingen in Kontakt. Über diesen Kanal macht die Integrationsbeauftragte auf Veranstaltungen in der Stadt aufmerksam, in möglichst einfachem Deutsch versteht sich. Zur Pegnitzer Kerwa lud sie so ein: „Heute beginnt in Pegnitz ein Fest. Um 19 Uhr, nicht weit vom Schwimmbad.“ Eine Stunde später bekam Kobert ein Bild vom Baumaufstellen geschickt. „Ich habe gelernt, dass ich mich auch über kleine Erfolge freuen muss. Integration funktioniert nicht von heute auf morgen.“

„Wie könnt ihr nur so reden“

Letzteres sagt Kobert auch all denen, die nicht nachvollziehen können, warum sie mehr als nötig mit den Flüchtlingen zu tun hat. Auch in der Verwandtschaft können nicht alle ihr Engagement nachvollziehen. „Dann sage ich: Wie könnt ihr nur so reden, ihr wart doch selbst vor 15 Jahren fremd hier.“

Außerdem gebe es eigentlich nichts zu schimpfen. „Die Jungs gehen sehr respektvoll mit mir um. Viele von ihnen siezen mich, obwohl ich geduzt werden möchte. Aber aus Respekt wollen sie das nicht.“ Berührungsängste gibt es kaum mehr. Kobert lässt die Flüchtlinge auch gerne mit ihren Kindern spielen, ein weiterer Eisbrecher. „Es gibt Afrikaner, die wollen überhaupt nicht mit mir sprechen. Aber sie strahlen über das ganze Gesicht, wenn meine Tochter bei ihnen auf dem Fahrrad sitzt.“

Angst bleibt trotzdem. Nicht vor den Flüchtlingen, sondern vor einem möglichen Abschied. „Bis jetzt ist noch keiner von ihnen zurückgeschickt worden. Vor diesem Moment fürchte ich mich, darauf kann man sich nicht vorbereiten.“

Trotzdem wird sie das weiterhin schaffen. Wir auch? „Ich glaube schon. Wir konzentrieren uns aber zu viel auf die Integration. Wir sollten auch Interesse an der Kultur dieser Menschen zeigen.“ Das könne Wunder bewirken. Seit April ist Veronika Kobert dafür die beste Zeugin. Ihre Teilzeitstelle ist auf drei Jahre befristet. Sie hätte nichts dagegen, wenn es danach nicht viel länger weitergeht. „Ich hoffe, der Job wird irgendwann abgeschafft, weil man ihn nicht mehr braucht.“

MARCEL STAUDT