Als jeder Ort noch seine eigene Schule hatte

In Körbeldorf besuchten 1966 insgesamt 42 Mädchen und Jungen den Unterricht — Akkordeon als Requisite

Wenn heute die Kinder aus den Pegnitzer Ortsteilen in die Schule „gehen“, dann fahren sie meist mit dem Bus zum Unterricht. Vor 50 Jahren war das noch nicht nötig, denn damals hatte noch nahezu jedes Dorf seine eigene Schule. So auch in Körbeldorf, wo unsere Serie Zeitreise heute Station macht.

42 Mädchen und Jungen gingen nach diesem historischen Foto 1966 in Körbeldorf zur Schule. Die Kinder trugen alle eine ähnliche Mode und oft einen nahezu identischen Haarschnitt. © Foto: Erwin Stenglein/Repro: Peter Spätling



Der Kulmbacher Fotograf Erwin Stenglein hat vor einem halben Jahrhundert alle Landschulen in Oberfranken abgefahren und dort die Schüler mit ihren Lehrern fotografiert. Auf der Bildrückseite notierte sich Stenglein die jeweiligen Orte und schuf so spannende Zeitdokumente. Sie belegen nicht nur die damalige Größe der Schulen, sondern zeigen auch, wie uniform viele Kinder in jener Zeit hergerichtet wurden. Bei dem Bild aus Körbeldorf etwa fällt auf, dass die Mädchen damals nur in Kleidern zur Schule gingen.

Mit Einheitsfrisur

Bei den Jungen – egal ob mit kurzen oder langen Hosen – waren gemusterte Kniestrümpfe angesagt. Noch einheitlicher sind die Frisuren. Nur drei Mädchen tragen noch Zöpfe, die damals schon etwas verpönt waren. Die Variationsbreite bei den Frisuren der Jungen ist noch geringer. Der Dorffriseur schien nur einen einzigen Schnitt angeboten zu haben.

Bemerkenswert ist ferner ein kleines Detail, das sich dem Betrachter aber erst erschließt, wenn er andere Bilder des Fotografen aus dem gleichen Jahr ansieht: Das kleine Akkordeon, das das Mädchen in der Mitte der zweiten Reihe hält, wurde offenbar von dem Fotografen als Dekorationsobjekt mit in die Klassen gebracht und dann einem der Kinder in die Hand gedrückt. Das dunkelhaarige Mädchen auf dem Bild konnte das Instrument wohl nicht spielen, denn es hält es verkehrt herum — was dem Fotografen aber offenbar entgangen ist.

