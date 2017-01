Als Schüler heizen mussten und im Burghof gefeiert wurde

Zeitreise ins Jahr 1967: In Waischenfeld wurde der Bau einer Volksschule beschlossen, bei Egloffstein die Schlossberganlage übergeben - vor 50 Minuten

WAISCHENFELD/EGLOFFSTEIN - 1967 war ein turbulentes Jahr: Unter anderem gewann der FC Bayern München den Europapokal der Pokalsieger gegen die Glasgow Rangers. Aber auch das Wiesentstädtchen Waischenfeld machte vor 50 Jahren überregional Schlagzeilen. In der nahen Pulvermühle fand das letzte Treffen der Literaturvereinigung „Gruppe 47“ statt — ein Blick zurück.

Im Jahr 1967 tagten die Literaten der Gruppe 47 in der Pulvermühle in der Fränkischen Schweiz, in der Nähe von Waischenfeld. Auf diesem Foto steht Hans Werner Richter, der Vorstand der Gruppe, vor dem Wirtshaus. © dpa



Im Jahr 1967 tagten die Literaten der Gruppe 47 in der Pulvermühle in der Fränkischen Schweiz, in der Nähe von Waischenfeld. Auf diesem Foto steht Hans Werner Richter, der Vorstand der Gruppe, vor dem Wirtshaus. Foto: dpa



In Waischenfeld befand sich 1967 am Wiesentufer noch das ehemalige alte Rentamt (großer L-förmiger Bau), wo heute die Schule ist. © Repros: Reinhard Löwisch



In Waischenfeld befand sich 1967 am Wiesentufer noch das ehemalige alte Rentamt (großer L-förmiger Bau), wo heute die Schule ist. Foto: Repros: Reinhard Löwisch



Autorentreffen: Zu den Teilnehmern der Tagung zählten unter anderem: Hans Werner Richter als Organisator, Hans Magnus Enzensberger, Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Gundram Vesper, Jürgen Becker (er gewann die Literaturvorlesung) und Marcel Reich-Ranicki. Auch Günther Grass war in der Pulvermühle zu Gast. Erlanger Studenten versuchten, das Literaten-Treffen mit Demonstrationen zu stören. Die Tagung könnte den damaligen „Pulvermüller“ Kaspar Bezold zu seinem Leitspruch animiert haben, den er bis an sein Lebensende (im Jahr 2000) propagierte: „Hast du satt das Weltgefühl, Dann wandre hin zur Pulvermühl’. Hier kann der Mensch in frohen Stunden, Am Herzen der Natur gesunden.“

Neue Schule: In der Waischenfelder Kommunalpolitik ging es 1967 um den Bau einer neuen Volksschule. Bis dahin „hausten“ einige Schulklassen im alten Rentamt, einem ehemaligen Ämtergebäude. Dort musste beispielsweise im Winter von den Schülern selbst der Holzofen während des Unterrichts befeuert werden, um es warm zu haben. Der Neubau anstelle des alten Amts war auch deshalb notwendig geworden, weil die Einwohnerzahl Waischenfelds gewachsen war und die 1000er-Grenze überschritten hatte.

Neuen Landkreis bilden: Aus Anlass des Besuchs des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel in der Fränkischen Schweiz schrieb der Zahnarzt Amandus Deinzer im Mai 1967 einen offenen Brief an Goppel, in dem er für die Zusammenlegung aller Fränkische-Schweiz-Kommunen zu einem Landkreis warb: „Überregional gesehen hat die Fränkische Schweiz als Erholungslandschaft noch in ferner Zukunft eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die Region kann jedoch nur umgeformt werden, wenn sie verwaltungsmäßig einheitlich betreut wird. Damit würde nicht nur ein alter Wunsch der Bevölkerung erfüllt, auch der historischen Entwicklung würde Rechnung getragen, Verwaltungskosten eingespart, die trennenden und störenden Landkreisgrenzen beseitigt und vor allem eine Landkreisaufteilung verschwinden, die noch aus der Postkutschenzeit stammt.“

Frisör-Wanderwege: Mit einer ungewöhnlichen Aktion machte die Forchheimer Frisör-Akademie Meininghaus, die es seit 1958 gibt, auf sich aufmerksam: Unter Leitung von Akademie-Chef Lothar Meininghaus begannen die Lehrlinge der Schule, in ihrer Freizeit Wanderwege in der Fränkischen Schweiz zu markieren. In drei aufeinanderfolgenden Jahren kamen so rund 350 Kilometer an Wanderwegen zusammen, die im Auftrag des Fränkische-Schweiz-Verein ausgeschildert wurden. Mittelpunkt des Wegenetzes ist ein großer Rundweg, der in Forchheim beginnt, durch die gesamte Region führt und wieder in Forchheim endet. Er kann noch heute, mit dem Markierungszeichen „IFS“ (Internationale Frisörfachschule) versehen, begangen werden.

Schlossberganlage: In Haidhof (zwischen Egloffstein und Gräfenberg) wurde die neu geschaffene Schlossberganlage ihrer Bestimmung übergeben. „Die Einwohner von Haidhof und Kulturreferent Fritz Preis vom Fränkische Schweiz-Verein Egloffstein haben sich durch die Erschließung der Schlossberganlage ein bleibendes Denkmal gesetzt“, hieß es dazu in der Lokalpresse. Kulturpreisträger und Ehrenbürger Georg Kanzler aus Leutenbach „würdigte die Bedeutung dieses Tages für die weitere Erschließung der Fränkischen Schweiz, die mit ihren Burgen auch ihn ans Herz gewachsen sei“, so die Zeitung.

Feuerwehrfest: In Bieberbach feierte die Feuerwehr 1967 ihren 90. Geburtstag. Dazu hatte sie, wie üblich, die Feuerwehrvereine der Umgebung eingeladen. Und alle kamen: „Über 1000 Feuerwehrleute aus 77 Vereinen“, wie die Lokalzeitung berichtete, „und dazu drei Musikkapellen, bildeten den Rahmen für den größten Umzug, den das 350-Einwohner-Dorf bisher gesehen hat“. Gleichzeitig mit der Geburtstagsfeier hat man das neue Feuerwehrgerätehaus in Betrieb genommen und ein neues Löschfahrzeug an die Wehr übergeben.

Die ländliche Idylle in Egloffstein zeigt dieses Bild. Überragt von der Burg, in deren Hof die Burgmusikfeste stattfanden, weiden Schafe.



Die ländliche Idylle in Egloffstein zeigt dieses Bild. Überragt von der Burg, in deren Hof die Burgmusikfeste stattfanden, weiden Schafe.



Burgmusikfest: Das zehnte Burgmusikfest auf Schloss Egloffstein war wieder ein großer Erfolg, wie in der Lokalpresse zu lesen war. Zu Beginn des Abends hatte es eine kleine Überraschung gegeben: Die Schauspielerin Marianne Mierach trug ein Gedicht vor, das August Sieghardt 1961 eigens für dieses Musikfest geschrieben hatte. Damit wurde an den 80. Geburtstag des Heimatschriftstellers der Fränkischen Schweiz erinnert. Die Nürnberger Orchestergemeinschaft musizierte.

REINHARD LÖWISCH