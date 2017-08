Die Sicherheitssysteme in modernen Autos stellen die Rettungskräfte vor große Probleme. Deutlich wurde dies bei einer Spezial-Übung der Pegnitzer Feuerwehr an einem vom Autobauer zur Verfügung gestellten neuwertigen BMW X5 F15. Scheiben können kaum mehr eingeschlagen werden, die Kunststoff-Karosserie lässt sich kaum mehr verformen und die Türholme bringen die herkömmlichen Rettungsscheren an ihre Grenzen. Kurzum: Die vorgeschriebene Rettungsfrist ist kaum mehr einzuhalten. Foto: Richard Reinl ©