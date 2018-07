Alte Schlager und Volksweisen gegen WM-Finale

Sommerserenade in Königstein litt unter WM-Finale — Nur knapp 40 Gäste - vor 1 Stunde

KÖNIGSTEIN - Ein gewisses Risiko war es schon. Trotz Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft und des angekündigten Regenwetters lud der Königsteiner Touristikverein am Sonntagabend zur sommerlichen Serenade in den katholischen Pfarrgarten mit der Gruppe s´Vilsblech. "Jetzt erst recht", sagten die fünf Musiker aus Vilseck und bereiteten den knapp 40 Gästen 90 unterhaltsame Minuten mit Humor, Gesang und feiner Blasmusik.

Auch leidenschaftliche Musiker kommen gegen die Fußballweltmeisterschaft nicht an. Nur knapp 40 Gäste fanden am Sonntag den Weg zur sommerlichen Serenade in den katholischen Pfarrgarten. © Foto: Klaus Möller



Auch leidenschaftliche Musiker kommen gegen die Fußballweltmeisterschaft nicht an. Nur knapp 40 Gäste fanden am Sonntag den Weg zur sommerlichen Serenade in den katholischen Pfarrgarten. Foto: Foto: Klaus Möller



Die Stühle für die Gäste vor der Freilichtbühne musste Heidi Ziegler vom Königsteiner Tourismusbüro erst trockenlegen, bevor die fünf Musiker Lue Nettl, Reinhard Wiesmeth, Thomas Kirchner, Hans-Jürgen Weiß und Josef Göttlinger aus der Nachbarstadt ohne Strom, Schlagzeug und ohne Verstärker, also mit handgemachter Musik, ihre Vielfältigkeit unter Beweis stellten. Mit der Polka "Blaue Augen" stiegen die Vils-Blecher in ihr buntes Programm ein, bei dem sie auch mit Marsch, Walzer und Zwiefachem musikalische Abstecher nach Slowenien, Österreich und Tirol machten. Dabei erfuhren die Zuhörer: Die Musik stammt aus Böhmen. Viel Beifall für das von Franz Winkler 1930 in Buenos Aires komponierte Stück "Fliege mit mir in die Heimat".

In der zweiten Strophe der Volksweise "Hinter der Garage" der österreichischen Gruppe "da Blechhaufen" verrieten die Fünf, wo sich ihr Probenraum befindet, in dem sie oft bis in die Nacht üben: nämlich auf der Garage. Dort studierten sie auch die Schlager aus den 50er und 60er Jahren ein, mit denen sie den zweiten Teil der Abendserenade bestritten.

Diese "alten Hodern" wie "Marina", "Sag mir quando" oder "Liebeskummer lohnt sich nicht" kamen beim Publikum sehr gut an und verleiteten zum Mitsingen. Das Durchschnittsalter der fröhlichen Sänger garantierte eine recht gute Textsicherheit.

Mit dem Marsch "Lasset uns das Leben genießen" erklang wieder Volksmusik durch den Pfarrgarten und leitete das Ende des unterhaltsamen Abends ein.

Der Vorsitzende des Tourismusvereins, Bürgermeister Hans Koch, dankte den Vils-Blechern für den tollen Abend und meinte, die Oldies seien besonders gut angekommen. Wegen des freien Eintritts bat er die Gäste, nicht das Spenden-Körbchen am Ausgang des Gartens zu übersehen.

Mit der heimlichen Hymne der Blasmusik, dem "Böhmischen Traum", verabschiedeten sich die leidenschaftlichen Blechbläser mit ihrem Mann am Akkordeon, Lue Nettl. Der war auch für die etwas derb-humorigen Geschichten über Bauern, Bürgermeister und zweifelhafte Quacksalber zwischendurch verantwortlich. Die kamen aber nicht ganz so gut an wie wunderbar präsentierten Musikstücke der Vils-Blecher. Die Musiker bedankten sich für den reichlichen Beifall mit dem Marsch "Land Tirol".

KLAUS MÖLLER