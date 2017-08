Altes Rathaus als Platz zum Lernen, Musizieren und Feiern

In Hollfeld haben nach Verzögerungen Bauarbeiten am historischen Gebäude begonnen - vor 5 Stunden

HOLLFELD - "Was lange wird, wird endlich gut". Unter diesem Motto kann man die derzeit beginnende Baumaßnahme am alten Rathaus in Hollfeld stellen. Haushaltslose Zeit und die Zeit als Stabilisierungsgemeinde verzögerten den Beginn des Umbaus. Der Kommunalivestitionsförderungsfound (KIP) der vom Freistaat Bayern aufgelegt wurde, machte den Umbau möglich. Auf den 600 000,00 Euro festgesetzte Umbaukosten ist ein Zuschuss in Höhe von 90 Prozent zu erwarten.

Der Umbau des ehemaligen Rathauses, das zuletzt von einem Architekten und vom Theatersommer genutzt worden ist, liegt in den Händen von Architekt Stephan Schwarzmann. © Gerhard Leikam



Der Umbau des ehemaligen Rathauses, das zuletzt von einem Architekten und vom Theatersommer genutzt worden ist, liegt in den Händen von Architekt Stephan Schwarzmann. Foto: Gerhard Leikam



Nach der Vollendung des Umbaus zieht in das sogenannte „Alte Rathaus“ im ersten Stock die Musikschule der Stadt Hollfeld ein. Die restlichen Räume werden von der Volkshochschule teilweise genutzt und ein Teil der Zimmer wird so umgebaut, dass dort auch die Empfänge für standesamtliche Trauungen, die im Kulturzentrum St. Gangolf abgehalten werden, genutzt werden können. Auch Vereinen sollen die Räumlichkeiten für Feste zur Verfügung stehen. © Gerhard Leikam



Nach der Vollendung des Umbaus zieht in das sogenannte „Alte Rathaus“ im ersten Stock die Musikschule der Stadt Hollfeld ein. Die restlichen Räume werden von der Volkshochschule teilweise genutzt und ein Teil der Zimmer wird so umgebaut, dass dort auch die Empfänge für standesamtliche Trauungen, die im Kulturzentrum St. Gangolf abgehalten werden, genutzt werden können. Auch Vereinen sollen die Räumlichkeiten für Feste zur Verfügung stehen. Foto: Gerhard Leikam



Das frühere Rathaus wurde letztmalig in den 70 er Jahren zum Rathaus mit Sitzungssaal umgebaut. und bis 1978 als Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung genutzt. Im Jahre 1978 ist die Verwaltung ins jetzige Rathaus umgezogen. Ab diesem Zweitpunkt wurde das Gebäude von Architekt Michael Staudt als Architekturbüro und vom Theatersommer genutzt.

Nach der Vollendung des Umbaus zieht in das sogenannte "Alte Rathaus" im ersten Sock die Musikschule der Stadt Hollfeld ein. Die restlichen Räume werden von der Volkshochschule teilweises genutzt und ein Teil der Räume wird so umgebaut das dort auch die Empfänge für standesamtliche Trauungen die im Kulturzentrum St. Gangolf abgehalten werden, und von den Vereinen bei Festen genutzt werden kann. Der Umbau liegt in den Händen von Architekt Stephan Schwarzmann. gel