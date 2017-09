Die äußeren Bedingungen waren mit Regenschauern und kühlen Herbsttemperaturen alles andere als günstig: Trotzdem feierten rund 1000 Besucher beim 10. NN-Winzerfest bis in die tiefe Nacht am Marktplatz. Im Angebot waren 30 verschiedene Weine von fünf Winzern aus vier Anbaugebieten. Für musikalische Unterhaltung sorgte "Das kleine Saisonorchester". Organisator Gerhard Wagner und Vize-Bürgermeister Wolfgang Nierhoff waren sich einig: "Die Pegnitzer können feiern".

