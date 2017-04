Altes Rathaus in Pegnitz bekommt weiteren Eingang

An der Westseite wird der historische Torbogen wieder geöffnet — Auszug ist für Ende Mai geplant

PEGNITZ - Wenn das Alte Rathaus saniert wird, muss der Stadtrat für eine gewisse Zeit "auswärts" tagen. Und auch Trauungen werden vorübergehend in anderen städtischen Räumen stattfinden. Darüber hat zum Beispiel heute auch der Stadtrat zu befinden. Was die Sanierung selbst angeht, wartet man im Rathaus im Moment noch auf die Baugenehmigung aus dem Landratsamt.

Architekt Markus Geppert (links) erläutert Bürgermeister Uwe Raab und Harald Büttner vom Hochbauamt der Stadt die Umbaupläne. Foto: Michael Grüner



"Die Ausschreibung der Baumaßnahmen befindet sich in der Vorbereitung", sagt Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Redaktion. Nach der Erteilung der Baugenehmigung könne voraussichtlich im Juni mit Demontagearbeiten, Abbrucharbeiten und der Entkernung des Gebäudes begonnen werden. Architekt Markus Geppert sieht den Zeitrahmen von vier Wochen Vorlaufzeit für Ausschreibung und die anschließende Vergabe durchaus als machbar an.

Dem neuen Nutzungskonzept für das Alte Rathaus hat der Stadtrat schon Mitte August vergangenen Jahres zugestimmt. Das gemeindliche Einvernehmen zum eigentlichen Bauantrag erfolgte am 25. Januar. Aufträge seien laut Raab bisher nur an den Architekten beziehungsweise an die Fachplaner für die Haustechnik sowie gutachterliche Tätigkeiten vergeben worden. Die Ausschreibung für die ersten Gewerke wie Baumeisterarbeiten, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik seien für Mitte bis Ende April — also in den nächsten Tagen und Wochen — geplant.

So ist es bisher

Momentan befinden sich im Erdgeschoss des Alten Rathauses das Einwohnermeldeamt mit drei Bürozimmern, der Serverraum für die Computertechnik und die Personaltoiletten. Im Obergeschoss gibt es neben dem Sitzungssaal ein Trauzimmer und eine Garderobe. Im Dachgeschoss sind derzeit die Büros für die Forstdienststelle und den Landschaftspflegeverband untergebracht, sowie ein Archivraum.

Das Einwohnermeldeamt soll für die Zeit des Umbaus nach Angaben von Raab in das Untergeschoss des Bürgerzentrums umgesiedelt werden. "Für die Forstdienststelle und den Landschaftspflegeverband wird noch nach Alternativen gesucht", so der Bürgermeister weiter. Als Sitzungsraum für den Stadtrat stehen entweder das Bürgerzentrum oder das Altenstädter Schloss zur Verfügung. Raab weiter: "Ebenso können Trauungen im Altenstädter Schloss und im Bürgerzentrum gehalten werden." Laut Architekt Geppert ist geplant, den Umzug des Rathauses am 23. Mai zu beginnen.

Und wie sieht die Raumnutzung nach dem Umbau aus? Zum Einwohnermeldeamt im Erdgeschoss kommt ein öffentliches WC hinzu, das auch barrierefrei erreicht werden kann. Laut Architekt wird dafür an der westlichen Giebelseite ein neuer, separater Eingang geschaffen. "Wir öffnen dafür den historischen Torbogen wieder", erläutert Geppert den Plan. Außen wird das Gelände speziell für den Zugang angehoben, damit das WC barrierefrei erreicht werden kann. Der Serverraum soll in den Gewölbekeller des Rathauses verlagert werden, um Platz im Erdgeschoss zu gewinnen. "Der Keller ist trocken genug, das haben wir geprüft", fügt Harald Büttner vom Städtischen Hochbauamt hinzu.

Steintreppe muss raus

Der Sitzungssaal im Obergeschoss wird geringfügig größer. Die Trennwand zur derzeitigen Garderobe wird versetzt. Entstehen werden im Obergeschoss auch eine Teeküche und die Toiletten für die Mitarbeiter. Trauzimmer und Standesamt kommen nach der Sanierung in das Dachgeschoss. Samt Wartebereich und einem kleinen Lagerraum. Zur barrierefreien Anbindung der drei Stockwerke wird auch ein innenliegender Aufzug eingebaut. Dieser verlangt den kompletten Umbau des Treppenhauses. "Schon ein Aufwand", sagt Architekt Geppert.

Hohe Förderung

Finanziell gefördert wird diese Baumaßnahme mit knapp 900.000 Euro über das staatlich aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Dabei geht aus auch um die energetische Sanierung des Gebäudes. Das Dachgeschoss wird gedämmt, die Fenster werden erneuert, im Keller wird ein neuer Gasbrenner für die Heizung installiert und das Gebäude bekommt laut Büttner eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Bei der Beleuchtung wird auf LED-Technik gesetzt.

"Die Sanierung des Alten Rathauses ist die herausgehobene Baumaßnahme in diesem Jahr und entspricht unserer Isek-Agenda", erklärt der Bürgermeister abschließend. "Ich freue mich, dass über die Herstellung der Barrierefreiheit nun auch den Menschen mit Handicap ein höheres Maß an Teilhabe ermöglicht wird und wir durch die energetische Sanierung neben Einsparungen bei den Energiekosten aktiven Klimaschutz betreiben."

