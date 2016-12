Älteste Auerbacherin feierte ihren 103. Geburtstag

Motto von Erna Schmidt: "Niemals aufgeben" - Als Vertriebene nach Bayreuth gekommen - 19.12.2016 22:56 Uhr

AUERBACH - Als älteste Einwohnerin der Stadt hat Erna Schmidt im Jakobushof im Kreise ihrer Verwandten den 103. Geburtstag gefeiert. Das Lebensmotto der Jubilarin lautet: "Niemals aufgeben".

Zum Geburtstag gratulierten Erna Schmidt (Mitte) nicht nur Eva Scholz (li.), Dekan Markus Flasinski (3.v.li) und die Verwandten, sondern auch zweiter Bürgermeister Herbert Lehner (2.v.li.). © Foto: Sabine Rühl



Zum Geburtstag gratulierten Erna Schmidt (Mitte) nicht nur Eva Scholz (li.), Dekan Markus Flasinski (3.v.li) und die Verwandten, sondern auch zweiter Bürgermeister Herbert Lehner (2.v.li.). Foto: Foto: Sabine Rühl



Vor acht Jahren - im Alter von 95 Jahren — kam sie in den Jakobushof nach Auerbach. Bis dahin hatte sie ihren Haushalt noch selbst geführt. Grund für den Wechsel ins Heim war ein Oberschenkelhalsbruch. Mittlerweile hat sie schon vier solcher Brüche auskuriert und überstand in diesem Jahr im Pegnitzer Krankenhaus auch eine doppelseitige Lungenentzündung.

Die Wiege der hochbetagten Dame stand in Ellbogen im Sudetenland. In der alten Heimat heiratete sie 1935 den Konditormeister Alois Schmidt. Von ihren vier Kindern leben noch Tochter Gerlinde und Sohn Erich, der 26 Jahre lang Polizeichef in Lauf war.

Nach der Vertreibung fand man zunächst in Bayreuth und dann in Goldkronach eine Unterkunft. Als Pächter des Bayrischen Hofs war Neuhaus/Pegnitz die nächste Station mit Führung des Gasthofes samt eigener Bäckerei.

Nach einigen Jahren verabschiedete man sich aus Neuhaus und führte in Pottenstein bis 1973 ein eigenes Café mit Restaurant. Durch dessen Verkauf sicherte sich das Ehepaar Schmidt den Ruhestand und suchte einen Alterssitz in Mosenberg. Nach dem Tod des Ehemanns im Jahr 1982 wurde Neuhaus der Wohnsitz.

Nachdem die Jubilarin wegen des ersten Beinbruches auf den Rollstuhl angewiesen war, folgte die Aufnahme im Jakobushof, wo sie sich gut eingelebt hat und die Gymnastik sowie das Basteln aktiv mitmacht. Das Lesen — auch in der Bibel — interessierte sie immer sehr.

sarü