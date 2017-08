Älteste NN-Mitarbeiterin feiert Geburtstag

MICHELFELD - Sie ist die älteste Mitarbeiterin der NN und "bekannt wie ein bunter Hund", wie ihre Tochter Alberta verrät: Else Buchfelder aus Michelfeld feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Immer mittendrin: Else Buchfelder mit ihrem „Werkzeug“ einer Kamera, die sie bei allen Terminen dabei hat. Mittlerweile fotografiert sie mit einem moderneren Modell. Foto: Archiv



Eigentlich wollte Else Buchfelder nicht, dass eine Geschichte über sie in der Zeitung steht. "Das hab ich doch gar nicht verdient", sagt sie am Telefon. Doch zum Glück kam an diesem Tag ihre Tochter Alberta vorbei. Sie hat zu ihrer Mutter gesagt: "Ja freilich machst du das, Mama", und die bescheidene "Buffi", wie sie bei den altgedienten Zeitungskollegen genannt wird, war überzeugt.

Freude hatte sie bei der Arbeit immer. Foto: Archiv



Die Michelfelderin feiert heute ihren 90. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Mitarbeiterin der NN. Im Juli 1984 hat sie angefangen. Das weiß sie so genau, weil sie in weit über 40 linierten DinA4-Heften aufgeschrieben hat, zu welchem Termin sie wann gegangen ist. Über 40 Hefte, die sie fein säuberlich mit einem Band verschnürt und beschriftet hat. Auch was sie verdient hat, hat sie sich genau notiert. Ihr erstes Zeitungsgehalt bekam sie im August 1984, 49,50 Deutsche Mark. Im Oktober gab es dann schon 108 DM, im November 386.

"Ich hab auf der Handelsschule Buchführung gelernt und die Abrechnungen genau kontrolliert", sagt Else Buchfelder. Das war in Nürnberg, wo sie auch geboren wurde. Als sie ein Jahr alt war, zog ihre Familie nach Michelfeld. Dort kennt man die 90-Jährige mittlerweile, sie ist ja auch oft mit ihrem Auto unterwegs zu Terminen, Geburtstagen und Hauptversammlungen. Sie schreibt auch viel über das Kloster in Michelfeld und die dort lebenden Schwestern.

Mit Konzentration bei der Arbeit: Else Buchfelder ist seit 1984 als Zeitungsschreiberin dabei (rechts). Ein aktuelles Bild von sich wollte sie nicht machen lassen, der Friseur kam erst am Dienstagabend. Foto: Archiv



Zur Zeitung kam sie, nachdem sie einen Leserbrief geschrieben hatte. Den fand der heutige NN-Redaktionsleiter Michael Grüner offenbar so gut, dass er sich bei ihr meldete und sie bat, für die Zeitung zu schreiben. "Ich hab vier Wochen überlegt und dann ,Ja‘ gesagt." Am Anfang fiel es ihr schwer Leute anzusprechen. "Da war ich noch sehr schüchtern." Das Schreiben, sagt sie, habe ihr gut getan. Sie habe sich dadurch befreit gefühlt. Das Journalisten-Handwerk funktionierte früher ganz anders als heute. Mit ihrer Kamera fuhr sie nach den Terminen in die Redaktion, dort entwickelten die Fotografen ihre Bilder. Einmal probierte sie das auch selbst aus, vorher hatte sie sich das nötige Equipment zum Entwickeln besorgt. Sie war erfolgreich. "Ich war so zufrieden und freudig mit mir, hab aber nicht weitergemacht, weil es so umständlich war", sagt Else Buchfelder.

Dann kam die Umstellung vom händischen Entwickeln zur digitalen Fotografie und damit das Verschicken der Dateien per Mail. "So leicht war die Umstellung für mich nicht", sagt Buchfelder. Ihre Kinder zeigten ihr aber alles, was sie wissen musste.

Auch heute noch schreibt sie für die NN. Voriges Jahr, erinnert sie sich, war sie auf einem Termin unterwegs. "Da hat mich auf einmal ein Mann umarmt und gesagt: ,Sie sind doch die Frau Buchfelder?‘" Als sie die Frage bejahte, meinte er: "Sie haben doch in den 80er Jahren schon bei uns auf dem Fußballplatz geschrieben." Ein Moment, an den sich Else Buchfelder gerne zurück erinnert: "Das hat mich gefreut."

