Altzirkendorf: Gefahr für Frösche und Kröten wird beseitigt

Amphibientunnel ermöglichen künftig sicheren Weg auf die andere Straßenseite — 500.000 Euro Kosten - vor 50 Minuten

AUERBACH - Ehrenamtlich tätige Bürger, die im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung Kröten einsammeln und sicher über die Straße tragen, werden im Bereich von Altzirkendorf künftig nicht mehr benötigt. Dort lässt das Staatliche Bauamt Amphibientunnels bauen.

Frösche, Kröten und Molche gelangen künftig bei Altzirkendorf sicher auf die andere Seite der Bundesstraße 470. Das Staatliche Bauamt errichtet dort sieben Amphibientunnel. © Brigitte Grüner



Auf der Bundesstraße 470 wird es ab der Auffahrt Altzirkendorf auf 1,4 Kilometern Länge insgesamt sieben Stelztunnels geben. Durch diese Betonfertigteile können die zum Teil gefährdeten Kleintiere ungefährdet auf die andere Straßenseite gelangen. Die Amphibien verbringen die kalte Jahreszeit in den Waldgebieten südlich der Fahrbahn. Nördlich der Straße befinden sich die Laichgewässer.

Die Bürger, die über viele Jahre die mobilen Einrichtungen betreut und die Amphibien über die Fahrbahn gebracht haben, hatten einiges zu tun. Rund 1500 Tiere — darunter der Laubfrosch, die Erdkröte, der Teichmolch sowie der Spring- und der Teichfrosch — wurden im Frühjahr vor der gefährlichen Wanderung über die B 470 bewahrt.

Werden Straßen neu gebaut, lassen die Bauämter nach Rücksprache mit den Naturschutzbehörden an den Laichrouten gleich Amphibientunnels einbauen. "Ältere Straßen werden sukzessive nachgerüstet", erklärt Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach. Um die Tunnels einbauen zu können, muss die Fahrbahn aufgeschnitten werden.

Damit der Verkehr während der Bauphase fließen kann, wird die Straße jeweils halbseitig geöffnet. Für den Verkehr, der über eine Ampel geregelt wird, bleibt somit immer eine Fahrspur frei. Die sieben Betontunnels sind jeweils einen Meter breit, 60 Zentimeter hoch und zwölf Meter lang.

Nach dem Einbau der Betontunnelröhren montieren die Arbeiter rund 2,7 Kilometer Leitbleche aus verzinktem Metall. Diese sind senkrecht, haben eine für Kröten unüberwindbare Höhe und verlaufen parallel zur Fahrbahn. Die Bleche verhindern, dass die Amphibien auf die Straße gelangen. Vielmehr laufen sie an den Blechen entlang und finden auf der Suche nach einem Übergang zu den Laichgewässern die Tunnelröhren.

Auch auf den Feldwegen, die an mehreren Stellen von der B 470 abzweigen, haben die Amphibien keine Chance, direkt auf die Fahrbahn zu gelangen. Etwa einen Meter vor der Einmündung fallen die Frösche und Kröten aus ungefährlicher Höhe in einen Gitterrost. Von hier aus gelangen sie zu den Leitblechen und zu den Tunnels. Da Amphibien am liebsten feuchte Böden haben, sind die Tunnels nach unten hin offen.

Ehrenamtlichen gedankt

Billig ist der Tierschutz nicht. Der Staat investiert in Höhe Altzirkendorf rund 500.000, erklärt Noll. Die mobilen Amphibienschutzzäune, die über viele Jahre im Frühjahr aufgestellt wurden, haben nun ausgedient. Damit werden auch die meist älteren Ehrenamtlichen entlastet. "Diesen Bürgern danke ich herzlich für ihren langjährigen Einsatz", betont der Bauoberrat.

Die Baumaßnahmen begannen nach der Krötenwanderung und sollen voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein. Stefan Noll hofft, dass sich mit den für die Amphibien sicheren Betonröhren die Populationen erholen und stabilisieren werden. An anderen Straßen gibt es bereits solche Anlagen. Die Erfahrungen seien gut. Es komme zwar vor, dass auch die natürlichen Feinde der Frösche und Kröten die Tunnelein- und ausgänge zu schätzen lernen. "Die Amphibien sind eben auch Teil der Nahrungskette."

Positiv sei, dass der Störfaktor Mensch egalisiert werden kann. Denn es seien die Menschen gewesen, die durch den Bau von breiten Straßen die gewohnten Routen der Tiere durchschnitten haben.

BRIGITTE GRÜNER