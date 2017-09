Alu-Schilder für Pegnitzer Wanderwege

Kostenneutral: Ausgediente Verkehrszeichen der Autobahnmeisterei bilden die Grundlage - vor 27 Minuten

PEGNITZ - Die Wanderwege rund um Pegnitz, für welche die Stadt zuständig ist, bekommen eine neue Beschilderung verpasst. Nicht mehr aus Holz, sondern aus Aluminium. Und das kostet keinen Cent.

Das Foto zeigt (von links) den Zweiten Pegnitzer Bürgermeister Wolfgang Nierhoff, den Leiter der Autobahnmeisterei Jörg Stricker, Sabine Wachsmann und den Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, Willibald Vogel. © Ralf Münch



Das Foto zeigt (von links) den Zweiten Pegnitzer Bürgermeister Wolfgang Nierhoff, den Leiter der Autobahnmeisterei Jörg Stricker, Sabine Wachsmann und den Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, Willibald Vogel. Foto: Ralf Münch



Die Trockauer Autobahnmeisterei hat das Material für die Beschilderungen zu Verfügung gestellt – aus ausgedienten Verkehrsschildern, so wie sie an der Autobahnausfahrt und -einfahrt angebracht sind. Der Leiter der Autobahnmeisterei, Jörg Stricker: "Das Material liegt sowieso bei uns in einem Container. Da kann man das auch gut dafür verwenden."

Der Hintergrund, weshalb es überhaupt neue Schilder braucht, ist jener, dass bisher früher Plastikschilder auf Holz geschraubt waren. Naturmaterial verrottet aber nun mal mit der Zeit und deswegen müssen die Wege permanent abgelaufen werden, um zu kontrollieren, wo nachgebessert werden muss.

Das ist in Zukunft leichter – Aluminium hält eine halbe Ewigkeit.

Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, Willibald Vogel, hat sich darum gekümmert, dass die Verkehrsschilder in die passenden Größen geschnitten werden. Je nachdem wie viele Wege auf einem Schild angegeben sind, desto kleiner oder größer fallen diese Schilder aus. "Das habe ich immer mal im Feierabend gemacht", erzählt Vogel und fügt schmunzelnd hinzu: "Jetzt wird es auch für Souvenirjäger schwerer."

Bierkrug abgebrochen

Damit meint Willibald Vogel, dass auf dem Bierquellenwanderweg immer wieder jener Bierkrug, der den Weg zur nächsten Einkehr weist, auf dem Holzschild abgebrochen und als Andenken mitgenommen wurde. "Wenn das jetzt jemand versucht, bräuchte er schon ein Stemmeisen im Rucksack, um die Schilder, die mit Nägeln an Bäumen befestigt werden, mit zu nehmen." Die Pegnitzerin Sabine Wachsmann ist dafür zuständig, zusammen mit ihrem Mann Klaus die Schilder anzubringen. Ehrenamtlich, weil sie Lust darauf hat und weil, wie sie "sowieso oft genug zum Wandern unterwegs ist".

Es sind insgesamt fünf städtische Wanderwege, die Sabine Wachsmann hier mit neuer Beschilderung versorgt: Der Eichblattweg, der Erzweg, der Gebirgsweg, der Jakobusweg und eben der Bierquellenweg. Unter dem Strich sind es rund 100 Kilometer, die hier ausgeschildert werden müssen.

Jedes Mal, wenn Sabine Wachsmann in der freien Natur unterwegs ist, packt sie ein paar Schilder in den Rucksack, außerdem einen Hammer und ein paar Nägel dazu. "Die Idee mit den Aluminiumschilder ist schon richtig schön. Das erleichtert die Arbeit. Das Einzige, was kaputt gehen könnte, sind die Aufkleber. Aber wenn ich sehe, dass es da irgendwann einmal einen neuen brauchen würde, dann habe ich den im Rucksack und klebe ihn einfach drüber", sagt Sabine Wachsmann mit einem fröhlichen Lächeln.

RALF MÜNCH