Alurampen an Rastanlage Fränkische Schweiz geklaut

52-Jähriger schlief im Fahrzeug, während Diebe zuschlugen - vor 55 Minuten

PEGNITZ - Während der Fahrer in seinem Zugfahrzeug schlief, klauten bislang Unbekannte die beiden Auffahrtsrampen seines Tiefladers.

In der Nacht zum Donnerstag hielt der 52-jährige Fahrer wegen seiner Ruhezeit, auf der Fahrt in Richtung Berlin, an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Als er am Morgen gegen 3 Uhr starten wollte, bemerkte er, dass Unbekannte die 2,4 Meter langen, 40 Zentimeter breiten und je 50 Kilogramm schweren Auffahrtrampen im Wert von 2000 Euro geklaut hatten. Die Rampen waren mit Ketten und einem Schloss gesichert.

Zum Abtransport des Diebesgutes brauchten die Langfinger mindestens einen Kastenwagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon (0921)506-2330, zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.