Am Ende tanzte das Publikum im Schloss

25.09.2017

PEGNITZ - Das deutsch-niederländische Trio Boogielicious verwandelte am Wochenende das Altenstädter Schloss mit seinem mitreißenden Boogie-Woogie, Jazz und Blues in einen Jazzclub.

Das deutsch-niederländische Trio Boogielicious mit (von links) Eeco Rijken Rapp am Piano, Martin Fetzer (Mundharmonika) und Davin Herzel am Schlagzeug begeistere das Publikum im Altenstädter Schloss in Pegnitz. © Foto: Bernhard Niemczyk



Von Beginn an machte das Publikum bei den swingenden Melodien der 20er-, 30er- und 40er-Jahre mit. Die Füße, Beine und Köpfe blieben den ganzen Abend nicht mehr still. Kein Wunder, denn die große Bandbreite und gefühlvolle Virtuosität der drei Musiker reichte vom klassischen Boogie-Woogie über erdigen Blues bis hin zum Rock ’n’ Roll, New Orleans- und Old Time Jazz.

Eeco Rijken Rapp aus den Niederlanden am Piano und David Herzel am Schlagzeug sowie Martin Fetzer an der Mundharmonika gelang es, auch die Pegnitzer für die Klänge zu begeistern. Eine Verbeugung vor dem großen Gitarristen Django Reinhardt stand dabei ebenso auf dem Programm wie der Hank-Williams-Hit "Jambalaya" oder der Gospelklassiker "When the Saints go marchin‘ in".

Bei der Eigenkomposition "Swingy Thingy" gab es beim Publikum kein Halten mehr, als Schlagzeuger Herzel und Harmonikaspieler Fetzer den Raum bespielten und sogar Schultern im Publikum, Knie, Stuhlrücken und Wände als Grundlage für Herzels Trommel-Improvisationen dienten. Es folgten Songs, die den Blues in allen Lebenslagen herzzerreißend zelebrierten. Leid und Freud liegt im Leben so nahe beieinander wie Blues und Boogie-Woogie.

Diese widersprüchliche Kombination kann durchaus eine gelungene Verbindung eingehen, darauf deutet schon der Name des Trios hin — eine Wortkombination aus dem Musikstil und dem englischen Wort für köstlich, "delicious". Eeco Rijken Rapps klassischer Boogie-Woogie-Pianostil mit rollenden Bässen und Off-Beat-Figuren begeisterten die Musikfans von der ersten bis zur letzten Minute.

Der Niederländer widmet sich bereits seit seinem sechsten Lebensjahr der "Kunst der 88 Tasten", zuerst in der Klassik, bis er schließlich den temporeichen Boogie-Woogie für sich entdeckte. Er gehört zur kleinen, feinen Boogie-Woogie-Szene Europas, die seit 1988 alljährlich am 8. August bei der Hamburg Boogie-Woogie Connection die Stars der Szene zusammenführt.

David Herzel, der charismatische Schlagzeuger, bearbeitete seine Becken, Trommeln und Tomtoms so gefühlvoll und groovig wie ein charmanter Salonlöwe. Beide kommunizierten leichtfüßig und gut gelaunt, ganz gleich ob beim rasanten Ragtimehit oder der klassischen Bluesnummer. Die bereicherte Martin Fetzer, der eine gehörige Portion bodenständigen, rauen Blues beitrug und das Trio komplettierte.

Wo Rapp mit seiner weichen, klaren Stimme und seinem akzentuierten Klavierspiel Eleganz und Verve verkörpert und Herzel cool mit dem Besen sein Schlagwerk bearbeitet, sorgt der energiegeladene Bluesmann bei den wohltemperierten Jazzern mit seinen archaischen Akkordfolgen für den ganz besonderen Kick. Sein Vorbild Little Walter revolutionierte nach dem Zweiten Weltkrieg die Harmonika und ging als Vater der elektrischen Mundharmonika in die Bluesgeschichte ein.

Zum Schluss hielt es die Zuschauer dann trotz der Enge nicht mehr auf ihren Stühlen. Viele sprangen erleichtert auf und tanzten zum letzten Song "Let’s have some fun tonight" in die Zielgerade. Ein Abend voller Musik, die "groovt und geerdet ist, aus dem Bauch heraus gespielt wird und mit Hingabe an den musikalischen Moment", wie Herzel es nannte.

