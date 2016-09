Am Freitag eröffnet das Fränkische Wunderland

PLECH - Aztekentanz, Kutschfahrten, Ponyreiten: Mit einem Revival-Festival eröffnet das Fränkische Wunderland in Plech von Freitag bis Sonntag erstmals wieder seine Pforten.

Da werden Kindheitserinnerungen wach. So sieht es im Fränkischen Wunderland aus. Foto: Facebook.com/fraenkisches.wunderland



Insgesamt drei Festivals sind in den kommenden Wochen geplant: das Country-Festival vom 9. bis 11. September, das Wunderland-Festival vom 23. bis 25. September und das Musik-Festival vom 7. bis 9. Oktober. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass noch kein regulärer Freizeitparkbetrieb möglich ist. So weit sind die Restaurierungen des 1976 in Betrieb genommenen und zwischenzeitlich wieder geschlossenen Parks noch nicht fortgeschritten.

Es spielen jedoch Live-Bands. Dazu werden verschiedene Aktivitäten speziell für Kinder angeboten. Außerdem stehen täglich um 17.30 Uhr Westernshows auf dem Programm. Der Eintritt für Kinder bis vier Jahre ist frei, für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren werden 9,50 Euro fällig. Ab 13 Jahren ist der volle Erwachsenenpreis von 17,50 Euro zu entrichten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite des Fränkischen Wunderlands.

