Am Ziel: Gebürtiger Auerbacher Stefan Fischer ist Pfarrer

Erste Ordination eines gebürtigen Auerbachers seit 30 Jahren — Die Kirche war von Jugend an sein Zuhause

AUERBACH/SULZBACH-ROSENBERG - Stefan Fischer ist seit Samstag endlich ein "richtiger Pfarrer". In der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg feierte der frühere Degelsdorfer seine Ordination.

Im Kreis der Assistenten nahm Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss (rechts) die Ordination von Stefan Fischer (in der Mitte) durch Handauflegen vor. Foto: Brigitte Grüner



Auch aus der Heimatgemeinde waren Gäste gekommen und freuten sich mit ihm und seiner Mutter Frieda. Die letzte Ordination einer gebürtigen Auerbacherin ist bereits 30 Jahre her. Gabriele Schwarz, geborene Rippl aus Welluck, ist jetzt Dekanin in der Pfarrei St. Matthäus Ingolstadt. Sie hatte sich schon als Jugendliche in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde eingebracht. Wie auch Stefan Fischer, der seiner Kirche und dem Glauben von jeher verbunden ist: Als die Auerbacher Christuskirche 2004 ihr 50-jähriges Bestehen feierte, begeisterte der damals 16-Jährige mit einem selbst angefertigten Kirchenmodell. Von 2006 bis 2012 war er – neben Gymnasium und Studium – im Kirchenvorstand der Gemeinde engagiert. Nun ist er an seinem persönlichen Ziel angekommen.

Sein Religionslehrer assistierte

Noch in der Schulzeit reifte der Wunsch, Pfarrer zu werden. Einer der "Hauptverantwortlichen", sein damaliger Religionslehrer Dirk Grafe, war einer der Assistenten bei der feierlichen Ordination. Als weitere Assistenten hatte Fischer seine ehemaligen Studienkolleginnen, die Vikarin Kathrin Spieß und die Pfarrerin Maria Ammon, Kirchenrat Jens Colditz aus Augsburg, seinen Mentor während der Vikariatszeit in Sulzbach-Rosenberg, Dr. Roland Kurz, sowie Pfarrerin Heidi Kurz als Vertreterin der Heimatregion eingeladen.

Während der Ordination bildeten die Assistenten einen Kreis um den jungen Pfarrer, der die Ordinationsfrage mit einem klaren "Ja, ich bin bereit mit Gottes Hilfe" beantwortete. Die Einsegnung für das Amt nahm Regionalbischof Dr. Hans-Martin Weiss vor, während die Assistenten dem Pfarrer ausgewählte Bibelzitate mit auf den Weg gaben. Der feierliche Gottesdienst, der mit dem Einzug vieler evangelischer und katholischer Geistlicher begann, wurde musikalisch von Bläsern aus Wirbenz und Sulzbach-Rosenberg, Sängerin Julia Schmidt und Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke an der Orgel gestaltet.

Aus Fischers neuer Pfarrei Hirschau war der Chor "Da Capo" gekommen. Im ausführlichen Ordinationsgespräch habe er Fischer als ernsthaften Menschen kennengelernt, berichtete Regionalbischof Weiss. Von Jugend an sei die Kirche ein geistliches und emotionales Zuhause für den 30-Jährigen gewesen. Weiss ist sich sicher, dass die Berufung Fischers in ein geistliches Amt der Wille Christi sei. Der Regionalbischof nahm Fischer mit der Ordination in die Dienstgemeinschaft der Geistlichen mit allen Rechten und Pflichten auf und entsendete ihn für den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.

Beim Empfang in den Gemeinderäumen im Untergeschoss der Kirche gab es Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und Glückwünschen sowie für "weltliche" Grußworte. Zu den Gratulanten gehörten die Auerbacher Schulschwestern und die Dillinger Franziskanerinnen aus Michelfeld mit ihren Oberinnen Lucilla Hauser und Madlen Kolbrand sowie Verwandte, Bekannte und Nachbarn aus Degelsdorf. Aus der Kirchengemeinde Betzenstein waren einige Frauen gekommen, die mit der Mutter des jungen Pfarrers zur Schule gegangen waren. Fischers Mutter Frieda stammt aus Ottenberg. Der frühere Auerbacher Pfarrer Gerhard Scholze freute sich derweil über die Ordination seines einstigen Konfirmanden.

BRIGITTE GRÜNER